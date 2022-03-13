Отак можуть воювати: окупанти збили свій безпілотник і заявили, що це був "Байрактар" ЗСУ

Російський підрозділ протиповітряної оборони радісно повідомив керівництву, що збив "Байрактар" ЗСУ. Щоправда, то був не "Байрактар" і належав він не ЗСУ.

Російські окупанти продовжують видавати бажане за дійсне. Захоплення села з 3 хатами – це ще далеко не все, на що здатна "друга армія світу".

До речі Росіяни намагаються досягти бодай чогось, щоб відзвітувати командуванню, – Маляр

Збили власний безпілотник – відзвітували про "Байрактар"

Армія окупантів здобула чергову "перемогу". Сьогодні о 9:32 біля села Веселе Харківської області підрозділ ПО 6 Армії ЗС РФ із ЗРК "ТОР" збив російський безпілотник на висоті 3200 метрів, який мав провести розвідку у Харківському напрямку.

Винахідливі російські солдати доповіли керівництву, що знищили БПЛА "Байрактар" Збройних Сил України. Цікаво, що розслідування щодо зникнення російського безпілотника довело, що його збило власне ЗРК ППО, але хизуватися попаданням у власний БПЛА окупанти чомусь засоромилися.

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