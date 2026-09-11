Росіяни заявили про оточення ЗСУ під Харковом: в ISW розповіли, яка насправді ситуація

Заяви російських чиновників та військових блогерів про нібито масштабне оточення підрозділів Сил оборони України на північний схід від Харкова не відповідають дійсності. Аналітики Інституту вивчення війни не знайшли жодних доказів оточення українських військ на цій ділянці фронту.

Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Як росіяни поширюють фейки про ситуацію на Харківщині?

Російські чиновники та пропагандистські військові блогери активно поширюють твердження про блокування українських сил між напрямками на Вовчанськ та Великий Бурлук. Водночас жодних підтверджень чи візуальних доказів просування або оточення військовослужбовців на північний схід від Харкова немає.

У своєму звіті експерти зазначили, що ситуація на цій лінії бойового зіткнення залишається контрольованою, а заяви ворожої сторони є черговою інформаційною маніпуляцією. Російські мілблогери вже не вперше вигадують масштабні успіхи для власного командування та аудиторії.

Систематична вигадка перемог є поширеною практикою у військах окупантів. Раніше самі ж російські військові блогери визнавали, що армія Росії змушена була відступити з окремих позицій під Лиманом через поширення неправдивих звітів керівництву.

Подібні сфабриковані доповіді призводять до того, що підрозділи загарбників не отримують необхідної вогневої підтримки на позиціях, які вони нібито вже захопили. Аналітики зауважують, що такі дії командування спричиняють оперативні помилки та додаткові втрати серед особового складу.

Схожа ситуація спостерігалася і під час заяв Кремля про нібито захоплення Святогірська на Донеччині, яке насправді повністю контролюється українськими військовими. Ворог намагається перебільшити власні здобутки для приховування невдач на фронті.

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Нагадаємо, на Донеччині тривають важкі бої, а російські війська повільно просуваються на окремих ділянках у напрямку Костянтинівки, Дружківки та Слов'янсько-Краматорської агломерації. Водночас українські підрозділи утримують оборону та на окремих відтинках мають результати, які поки не розкривають через продовження бойових дій.

За словами офіцера ЗСУ Андрія Ткачука, росіяни намагаються прорватися до "поясу фортець", зокрема через район Костянтинівки та південніше Добропілля. На Сіверському напрямку ворог також тисне в бік Миколаївки та намагається створити умови для виходу до Слов'янська, однак його просування залишається повільним.