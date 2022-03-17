Оточення немає, – Арестович про ситуацію від Харкова до Півдня

Російські пропагандисти заявляють, що їхні терористи оточили Збройні Сили України. Олексій Арестович спростував цю інформацію.

Ніякого оточення навіть близько немає. Про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю.

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Є прорив біля Волновахи, яка фактично перестала існувати. Наше угруповання завернуло від Волновахи зі сходу на захід, щоб ті не могли напасти,

– сказав Арестович.

Він зазначив, що росіяни намагаються наступати на Вугледар. Вони створюють досить реальну загрозу нашим військам, але поки що вона не втілилася в життя.

За словами Арестовича, загроза оточення є лише для однієї бригади, а не цілого угруповання. Військово-політичне керівництво держави вже працює над цим.

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