Оточення немає, – Арестович про ситуацію від Харкова до Півдня
Джерело:НВ
Російські пропагандисти заявляють, що їхні терористи оточили Збройні Сили України. Олексій Арестович спростував цю інформацію.
Ніякого оточення навіть близько немає. Про це радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни
Є прорив біля Волновахи, яка фактично перестала існувати. Наше угруповання завернуло від Волновахи зі сходу на захід, щоб ті не могли напасти,
– сказав Арестович.
Він зазначив, що росіяни намагаються наступати на Вугледар. Вони створюють досить реальну загрозу нашим військам, але поки що вона не втілилася в життя.
За словами Арестовича, загроза оточення є лише для однієї бригади, а не цілого угруповання. Військово-політичне керівництво держави вже працює над цим.
До теми дивіться відео, як російські військові скаржаться на "дядю Вову":