Оточення президента Чехії могло "злити" секретну інформацію, – ЗМІ

Поліція і служба державної безпеки та інформації Чехії (BIS) розслідують витік секретної інформації з адміністрації президета Мілоша Земана. Сам глава держави наразі перебуває у реанімації.

Про витік інформації спецслужбам стало відомо ще до госпіталізації Земана. Чеське видання стверджує, що контррозвідка BIS проводить розслідування вже декілька тижнів.

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Хто міг "злити" інформацію

У зв'язку зі справою контррозвідка хоче допитати керівника офісу президента Чехії Вратіслава Мінаржа. Він свого часу не пройшов перевірку у службі безпеки та не отримав доступу до документів, що становлять державну таємницю.

До речі, нещодавно у Чехії спалахнув ще один скандал за участі Мінаржа. Його звинуватили у причетності до ймовірної фальсифікації підпису президента. Адже той, за висновком медиків, не міг підписати документ самостійно через стан здоров'я. Правоохоронці розпочали розслідування за статтею про злочин проти республіки.

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