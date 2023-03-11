Звідти й "снарядний голод": оточення просить Путіна "приборкати" Пригожина, – WSJ

Конфлікт між "кухарем Путіна" Євгенієм Пригожиним та військовим командуванням Росії набирає обертів. Оточення диктатора попросило "приборкати" керівника ПВК "Вагнера" через його різку критику міноборони та генштабу.

Про це ЗМІ повідомляють з посиланням на наближених до Кремля людей. Вочевидь, оточенню диктатора не подобається поведінка Пригожина, вплив якого гіпотетично міг би зрости, якби його найманцям вдалося б захопити Бахмут.

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"Зірка" Пригожина згасає

The Wall Street Journal відзначає, що користуючись великим впливом як власник компанії з найманцями, які брали участь у бойових діях у Сирії та країнах Африки, під час повномасштабної війни Пригожин зміг вийти на новий рівень. Радше, "зійшла його зірка" – йому дозволили вербувати ув'язнених, яких у ряди найманців узяли щонайменше 50 000. Крім того, військове керівництво почало надавати йому зброю та техніку.

У боротьбі за вплив Пригожин вирішив довести некомпетентність російського військового керівництва, тому вирішив усіма силами захопити Бахмут, щоб довести це. Та тільки от це не працює – місто-фортеця тримається завдяки колосальним зусиллям наших воїнів.

Однак "зірка" вочевидь згасає, адже Пригожин припинив вербування в'язнів, найманці й він сам скаржаться на "снарядний голод", бо "Вагнера" не отримує зброю та техніку.

За словами наближених до Кремля осіб, це могло трапитися через прохання оточення Путіна. Диктатора попросили "приборкати" Пригожина. Таким чином ситуація складається доволі цікаво:

міністр оборони Шойгу заявляє про важливість Бахмута для російської армії, але на його захоплення кинуті сили бойовиків "Вагнера";

якщо припустити, що окупантам вдається захопити місто, Пригожин почне гостріше критикувати Шойгу і керівника генштабу Герасимова, звинувачувати їх у непрофесіоналізмі та підкріплювати це здобутками своїх найманців. Тобто його вплив зросте, що не надто б хотілося тому ж таки Шойгу;

водночас невдача Пригожина послабить його вплив і фактично зруйнує репутацію ПВК "Вагнера".

З огляду на слова Шойгу, Росія б дуже хотіла захопити Бахмут, але якщо взяти до уваги конфлікт з Пригожиним, то провал спроб захоплення теж не розчарує російського міністра.

ПВК "Вагнера" фактично знищена

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що на Бахмутському напрямку українські воїни знищили більшість найманців Пригожина. У сумі з конфліктом з вищим військовим керівництвом Росії це має тільки один результат – історія злочинної організації закінчується безславно.

Величезні втрати серед найманців зумовлені тим, що Росія досі користується своєю основною перевагою – живою силою. Найманців кидають у бій мов гарматне м'ясо. З життями окупантів у Росії ніхто не рахується.