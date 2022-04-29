Оточення Путіна намагається прикрутити до воза колеса від Ferrari

Багато хто в оточенні Путіна розуміє, що ситуація абсолютно безвихідна. Це імітація діяльності – те, що відбувається.

Російський бізнес товче воду в ступі

Ну, треба ж щось робити. Ідея імпортозаміщення не працює. Фактично – це спроба створення позаконкурентного ефективного виробництва.

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Так не буває. Ефективне виробництво виникає у конкуренції. Поза конкуренцією, закупивши найсучасніші технології, створити ефективне підприємство неможливо.

Адже там послідовність відома: дайте гроші державі, ми закупимо, щоб створити альтернативне, імпортозамісне підприємство. Купується обладнання. Але там, по-перше, крадуться величезні гроші. По-друге, одне підприємство серед неефективної економіки працювати не може. Це неможливо реалізувати. Електрика за неринковими цінами постачатиметься на це підприємство й уже робить його неефективним.

На наступному етапі – так, ми зробили щось. Картоплю – але вона дорожча за ізраїльську втричі. Нам тепер, ось, будь ласка, компенсацію, щоби ми могли її реалізовувати. Держава сплачує компенсаційні.

Психотерапія олігархів для Путіна

Колись ми сперечалися щодо фіксованих цін на хліб. Колега сказав, що Боровий божевільний: каже, що не потрібні фіксовані ціни. Помруть пенсіонери! А я йому заперечив, сказав, що фінансувати виробників хліба – все одно, що булки розкидати над Москвою з літаків. Частина з них потрапить пенсіонерам, тим, кому вони потрібні.

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Отже, неефективні імпортозаміщення, неефективні підприємства – вони й будуть неефективними. Це імітація – те, що робить Ремчуков Олег Дерипаска (російські бізнесмени – 24 канал). Імітація діяльності.

Це психотерапевтична допомога Путіну. А ось ми зараз спробуємо зробити те, чого ніколи не було (і чого неможливо зробити – цього вони не кажуть). Ось ми спробуємо імпортозмістити – замість коліс до цього воза ми приробимо від Ferrari колеса і назвемо цей віз Ferrari. А дохлу конячку, яка буде цей Ferrari рухати, назвемо шестициліндровим V-подібним двигуном. Від цього нічого не змінюється. Імітація.

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