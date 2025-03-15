Ознак оточення ЗСУ у Курській області немає: в ISW спростували заяви Путіна

Владімір Путін під час пресконференції 13 березня заявив, що російська армія "ізолювала" ЗСУ у Курській області і українські сили, мовляв, взагалі не зможуть покинути регіон. Проте аналітикам не вдалося виявити жодних геолокаційних доказів цьому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Оточення українських військ на Курщині немає

Так, заяви про "блокування" української армії у Курській області Путін повторив і 14 березня під час засідання Ради безпеки. В Генштабі ЗСУ спростували інформацію, зазначивши, що такі повідомлення створюються росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів. Підрозділи Сил оборони здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони, але оточення немає.

Російські воєнкори також не об'єдналися навколо тверджень про "оточення" української армії. Багато пропагандистів публікували карти, визнаючи, що ЗСУ мають життєздатні шляхи виходу до Сумської області з позиції на Курщині. Щонайменше один воєнкор поставив під сумнів оточення, а інший поскаржився, що ЗС РФ не здатні здійснювати швидкі, механізовані прориви в український тил.

Водночас 14 березня Дональд Трамп у дописі у Truth Social заявив, що росіяни "повністю оточили тисячі українських сил" та попросив Путіна "помилувати їх". На що диктатор заявив, що російські війська гарантуватимуть "життя та гідне поводження" з українськими військовими в Курській області, якщо українські сили здадуться

В ISW вважають, що Путін скористався заявою президента США Дональда Трампа про нібито оточення українських сил в Курській області, щоб відвернути увагу від його нещодавньої відмови від американсько-української пропозиції про припинення вогню.