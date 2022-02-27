Оточили та половину знищили, – Арестович про ліквідацію машин окупантів у Харкові

У глибину Харкова в ніч на 27 лютого намагалася просунутися велика кількість російської техніки. Проте її оточили та швидко почали знищувати.

Станом на 11 годину ранку знищили вже понад половину всієї техніки ворога, яка намагалася увійти в місто. Оприлюднив дані радник голови Офісу Президента Олексій Орестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його брифінг.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Закликав не вірити "вкидам"

Тому Арестович закликав не вірити фейкам про нібито "здачу" Харкова ворогу. Він додав, що майже й не було активних дій для спроб штурмувати місто.

Приблизно 8 – 12 автомобілів намагалися пройти вглиб Харкова. Їх оточили та зараз вже наполовину знищили. Тому не вірте вкидам про те, що "Харків атакують" і "Харків пав",

– акцентував Арестович.

Слід зауважити, що в мережі вже навіть оприлюднювали фото розбитої колони ворога на вулицях Харкова. У ній були окупантські бронемашини "Тигр". Нашим військовим під час операції вдалося здобути трофейний РПГ-30 "Крюк". Це потрібно, щоб кремлівські загарбники помирали також і від своєї зброї.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.