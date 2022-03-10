Оточити і взяти Київ неможливо, за це можна не хвилюватися, – Арестович

Арестович запевняє, що взяти окупантам Київ – неможлива для них місія. Вони навіть не зможуть оточити його.

Біля столиці оборону тримає велика кількість українських військових. Про це радник голови ОП заявив в ефірі телеканалу "Рада" 10 березня, повідомляє 24 канал.

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Київ оточити неможливо, взяти його неможливо – за це можна не хвилюватися. Під Києвом достатньо велике угруповання наших військ, яке нищить противника,

– каже Арестович.

Доказом цього є загибель російського командира полку, що наступав на Київ 9 березня.

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