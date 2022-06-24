Отримали докази для найжорстокіших санкцій, – Арахамія про викриття агентурної мережі з Деркачем

Служба безпеки України викрила агентуру генштабу Росії. До неї входив нардеп Андрій Деркач.

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія наголосив, що російська розвідка використовувала американські долари, щоб фінансувати підривну діяльність на території України.

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"Це дозволило отримати докази, які мають лягти в основу найжорсткіших санкцій", – заявив Арахамія.

Росія – спонсор тероризму

За словами політика, мовиться мільйони доларів. За них мали створити приватні охоронні фірми, які курують російські окупанти.

Ці факти підтверджують не лише те, що Росія є спонсором тероризму, а й те, що для фінансування злочинів російська розвідка використовує не свої нікому не потрібні рублі, а долари США. Тобто перетворює здобутки цивілізованого світу на зброю для терористів,

– написав Арахамія.

Він наголосив, що Росію потрібно відрізати від будь-якої можливості отримувати, зберігати, переказувати американські долари чи євро. Якщо цього не зробити, то окупанти матимуть інструмент фінансування злочинів.

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Плани російського генштабу

Агентурна мережа повинна була сприяти окупації України. Саме нардеп Деркач був куратором силовиків, які мали швидко захоплювати території. На це генштаб Росії виділяв по 3 – 4 мільйони доларів раз на кілька місяців. Деркач забирав собі значну частину грошей. Зв'язківцем і фінансовим кур'єром між російськими спецслужбами й Деркачем був колишній помічник нардепа Ігор Колєсніков.

"Він був негласним співробітником ГУ ГШ Росії із позивним "Ветеран", – зазначили у Службі безпеці України.

Що відомо про Деркача

Андрію Деркачу 54 роки. Він є уродженцем Дніпра. США вважають його "російським агентом з більш ніж десятирічним стажем". Нардеп був у "Партії регіонів" і голосував про відомі диктаторські закони, проте вийшов звідти після перемоги Євромайдану. З 2019 року був позафракційним депутатом.

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