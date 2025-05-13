Ми отримали сигнал від китайської сторони, що вони підтримують 30-денне перемир'я, – Зеленський

Пекін підтримує 30-денне припинення вогню, яке запропонувала Україна. Наша держава вже отримала відповідний сигнал від китайської сторони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського.

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Зеленський про припинення вогню

Президент заявив, що Україна отримала сигнал від китайської сторони про підтримку 30-денного припинення вогню, яке пропонує наша держава.

А також сигнали від Китаю й інших держав, що було б справедливо йти до повного припинення вогню,

– наголосив Володимир Зеленський.

Також розповів про сигнали, щоб з 8 по 10 травня була безпека в регіоні, де будуть перебувати багато лідерів, зокрема, Китаю. Президент зауважив, розуміємо, про що йдеться.

Україна знову своїми кроками підтвердила, що завжди робить те, що обіцяє. Ніяких ударів, незважаючи на пропаганду росіян, на 9 травня по їхньому параду не було,

– підкреслив український лідер.

До речі, Володимир Зеленський також прокоментував можливі переговори в Туреччині 15 травня. Президент України заявив, що тільки з Путіним має домовлятися про припинення вогню.