Отримати статус та допомогу для внутрішньо переміщених осіб відтепер можна у Дії
Джерело:МВС України
У Дії 19 квітня з'явилась ще одна корисна функція. Відтепер через застосунок можна отримати статус та допомогу для внутрішньо переміщених осіб.
Отримати статус ВПО онлайн можуть українці, які вимушено евакуювались з регіонів, де відбуваються активні бойові дії, до більш безпечних місць України. Після цього вони можуть подати заявку на щомісячну виплату.
Читайте також Подати заяву про пошкоджене майно тепер можна і на порталі Дія
Що дає статус внутрішньо переміщеної особи
Статус ВПО через Дію можна отримати як для себе, так і для своїх дітей. Виплати складають 2 тисячі гривень на одного дорослого та 3 тисячі гривень на одну неповнолітню дитину щомісяця. Гроші нараховуються на картку єПідтримка. Витрачати ці кошти можна без обмежень, на власний розсуд:
- знімати готівкою;
- переказувати на іншу картку;
- купувати будь-які товари.
Як отримати статус та допомогу для ВПО у Дії
- Оновіть застосунок до останньої версії. У розділі "Послуги" оберіть "Отримати статус ВПО".
- Вкажіть своє поточне місце перебування і підтвердьте свою геолокацію – вона потрібна лише один раз, щоб скористатись послугою.
- Якщо у вас є діти, то можна отримати статус ВПО і для них – свідоцтва про народження автоматично підтягнуться в Дію. Якщо ж цього не відбулось – можна внести дані вручну.
- Щоб отримувати фінансову допомогу, оберіть картку єПідтримка.
- Вкажіть, яка допомога вам передусім необхідна – потреби у медичному обслуговуванні, освіті чи гуманітарці тощо, – залиште свої контактні дані. Цю інформацію отримає та опрацює Міністерство соціальної політики. Щойно з'явиться можливість вам допомогти, з вами зв'яжуться представники соцзахисту.
Наприкінці перевірте достовірність даних у заяві та натисніть "Надіслати".Важливо! Довідка ВПО через Дію наразі доступна лише для тих українців, які отримують статус внутрішньо переміщеної особи вперше. У Мінцифри працюють над тим, щоб послугою невдовзі могли скористатись і ті переселенці, які отримали статус ВПО раніше.
Зверніть увагу – У Харкові зросла інтенсивність обстрілів, ситуація напружена: дивіться відео