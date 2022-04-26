Чи отримає Росія "другий фронт"

Росія давно, ще з 2008 року, почала випробувати практику геополітичної поведінки без жодних правил.

Це дозволяло, нібито, тримати всіх у тонусі, коли ніхто не розумів мотивацію дій Росії. А також нав'язувати ініціативу – втягуючи інших у свій руйнівний порядок денний з незрозумілими діями.

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Якщо Захід апелював до міжнародних правил та цінностей, то Росія не гребувала жодних способів та методів.

Роль Сирії та ОРДЛО

Зараз – гранично зрозуміла логіка та мотивація деструктивної поведінки Росії. Сирію, наприклад, використовували як полігон для підготовки війни з Україною. А ОРДЛО – як територію підготовки для репресій у Росії.

Весь жах, який був там, тепер переноситься на всю Росію. Але тренувалися вони там не лише у репресіях. Але й у моделюванні економічної системи під санкціями. Тестували, чи можуть люди виживати у пеклі. Можуть, виявляється.

Догралися

Але річ у тому, що принцип бумерангу ніхто не скасовував. Не виключаю, що з Росією почнуть грати її методами непрогнозованих дій. І переграють, зрештою.

Один з таких методів – перенесення гри/дій на поле супротивника. Власне, під час Другої Світової війни була ситуація, коли терміново потрібен був другий фронт.

Якщо божевілля в Росії наростатиме, і ситуація стане критичною, цілком можливо, що виникне тема "другого фронту" для Росії. Хотіли війни? Отримають.

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