Небезпека отруєння аміаком: як вберегтися від отруйної хімічної речовини

Російські окупанти продовжують тероризувати українське населення своїми ракетними обстрілами. Так, загарбники 5 червня пошкодили аміакопровід у Куп'янському районі на Харківщині, внаслідок чого сталася розгерметизація цього трубопроводу.

Згодом очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів, що загрози для місцевого населення внаслідок аварії – немає. Що мали б робити українці, якби стався витік аміаку, а також які є поради, щоб забезпечити себе у разі отруєння цією хімічною речовиною, розбирався 24 Канал.

Дивіться також Коли вже точно потрібно евакуюватися з небезпечного місця і що з собою взяти: поради

Що робити у разі витоку аміаку

Важливо зазначити, що хімічні сполуки можуть бути небезпечними для здоров'я людини. Вони можуть подразнювати очі, слизові оболонки, шкіру та дихальні шляхи. У людей можуть виникнути нежить, відчуття сухості в горлі, осиплість голосу, нежить, носова кровотеча, біль у грудях. Однією з найбільш небезпечних хімічних сполук є аміак.

Аміак – безбарвний газ із різким задушливим запахом, добре розчинний у воді, вибухонебезпечний, токсичний. Ця речовина легша за повітря, тому для захисту від неї треба використовувати укриття, підвали, нижні поверхи будинків.

Аміак починає взаємодіяти одразу після контакту з вологою на поверхні шкіри, очей, рота, слизових поверхонь. Крім цього, він утворює їдку речовину, що може призвести до некрозу тканин.

Серед найпоширеніших симптомів отруєння аміаком можна виділити:

печіння в носі, горлі, дихальних шляхах, що може спричинити дихальну недостатність;

під час контакту зі шкірою, очима, аміак спричиняє подразнення, а за вищої концентрації – опіки шкіри та ураження очей до сліпоти;

у разі отримання високої концентрації аміаку під час вживання їжі, можна отримати ушкодження рота, горла, шлунка.

Наразі якоїсь протиотрути від аміаку – немає. Однак зменшити його вплив на організм можливо.

Як треба поводитися під час витоку аміаку

У разі евакуації населення, люди мають одягнутися так, щоб всі частини тіла були закритими. Крім цього, необхідно взяти з собою аптечку та використовувати протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою, розчином оцтової або лимонної кислоти.

Під час витоку аміаку слід дотримуватися таких простих правил:

вийти із зараженого району перпендикулярно до напрямку вітру.

якщо немає можливості покинути район зараження, треба спуститися в укриттях, підвали, або ж лишитися у квартирі чи будинку, попередньо загерметизувавши вікна, двері, вентиляцію

у квартирі або будинку варто пройти до ванної кімнати та включити душ на мілке розпилення, адже вода поглинає аміак із повітря. Вентиляцію в жодному разі вмикати не треба, бо вона витягує чисте повітря і затягує – забруднене

якщо запах аміаку проник у приміщення, потрібно дихати через зволожену марлеву пов'язку, яку бажано змочити 5% розчином оцтової або лимонної кислоти.

Як допомогти людині, яка отруїлася аміаком

Якщо вже так сталося, що людина отруїлася аміаком, її потрібно вивести на свіже повітря. Також цій особі можна дати тепле молоко з харчовою содою, що нейтралізує вплив хімічної речовини на організм.

За потрапляння аміаку в очі треба промити їх водою, чи протерти вазеліновою або оливковою олією. За ураження шкіри – обмити її чистою водою.

Якщо людина не може самостійно переміщуватися, то необхідно її транспортувати лежачи. Крім цього, її варто забезпечити теплом, спокоєм та дати зволожений кисень.