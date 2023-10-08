П'ятеро загинули, діти – у лікарні: на Львівщині чадним газом отруїлася ціла родина

На Львівщині поліція розслідує загибель п'ятьох людей. Попередньо, вони отруїлися чадним газом.

Двох дітей госпіталізували. Трагедія сталася в одному із сіл Львівського району.

До теми Загибель відомої косметологині Ангеліни Сердюк у Львові: стали відомі деталі трагедії

Ціла родина отруїлася чадним газом

Близько 20:00 7 жовтня у відділ поліції №3 Львівського райуправління №2 надійшло повідомлення про те, що в будинку одного з сіл Львівського району знайшли тіла кількох людей без ознак життя. На місці події працювали:

слідчо-оперативна група,

криміналісти,

співробітники інших служб територіального підрозділу поліції.

У будинку правоохоронці виявили тіла п'ятьох місцевих мешканців:

трьох жінок віком 29, 53 і 75 років,

двох чоловіків віком 33 і 57 років.

Попередньо встановлено, що причиною загибелі людей стало отруєння чадним газом. Окрім того, з таким самим діагнозом медики госпіталізували двох хлопчиків віком 7 і 9 років. Вони перебувають у важкому стані.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за "порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки". Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Фахівці проводять усі необхідні експертизи.

Чадний газ не має кольору та запаху. Він виділяється під час неповного згорання палива в умовах нестачі кисню. Увипадках отруєння проявляються запаморочення, головний біль, шум у вухах, задишка, серцебиття, мерехтіння перед очима, почервоніння обличчя, загальна слабкість, сльозотеча, біль за грудниною, нудота, іноді блювання. Увипадках – судоми, втрата свідомості, кома та смерть.



Родина труїлася чадним газом / Фото поліції Львівщини

Як уникнути отруєння чадним газом