На Рівненщині ціла родина отруїлася чадним газом: 5-річну дівчинку врятувати не змогли

У неділю, 25 грудня, у місті Дубно ціла сім'я отруїлась чадним газом. Батьків та 5-річну дитину доставили до лікарні.

Лікарі надали відповідну медичну допомогу 26-річній матері та 28-річному батьку. На жаль, врятувати життя дівчинці не вдалося.

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Які дії поліції

Як зазначають, у будинку, де стався інцидент, працює слідчо-оперативна група Дубенського РВП та відповідні служби. Усі обставини події встановлюються.

Правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію події.

Зауважте! Чадний газ не має кольору та запаху. Він виділяється під час неповного згорання палива в умовах нестачі кисню.

У легких випадках отруєння проявляються запаморочення, головний біль; відзначаються шум у вухах, задишка, серцебиття, мерехтіння перед очима, почервоніння обличчя, загальна слабкість, сльозотеча, біль за грудниною, нудота, іноді блювання. У тяжких випадках – судоми, втрата свідомості, кома, смерть.

В Україні частішають випадки отруєння чадним газом: останні новини

Одещині 7 грудня чадним газом отруїлися п'ятеро дітей. Попередня причина отруєння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальної печі (тріщини).

4 грудня у Фастові 9-річний хлопчик отруївся чадним газом. Інцидент трапився через збій у роботі котла. На щастя, зараз життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує.

На початку листопада трагедія сталась у Балаклії. Там від отруєння чадним газом загинула ціла родина. Вони обігрівали помешкання за допомогою газової плити.

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