Через генератор: на Закарпатті подружжя отруїлося чадним газом

На Закарпатті знайшли подружжя без ознак життя. Згодом з’ясувалося, що вони отруїлися чадним газом.

Наразі усі обставини з’ясовують правоохоронці. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

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На Закарпатті загинуло подружжя

На жаль, нині не кожен дотримується правил безпеки при експлуатації генераторів. Люди нехтують попередженнями рятувальників. Адже ці міністанції продукують не тільки енергоживлення, а й чадний газ. Особливо небезпечно, коли такі прилади встановлюють у приміщеннях.

Так, 12 грудня на вулиці Висоцького, що у Виноградові, у приватному житловому будинку виявили місцеве подружжя без ознак життя.

За попередніми даними, все могло статися через отруєння чадним газом з генератора. Ця міністанція була встановлена у гаражному приміщенні, суміжному з житловими кімнатами помешкання.

Остаточну причину загибелі подружжя наразі встановлюють правоохоронці.

Українці часто труяться чадним газом

Рятувальники звертаються з проханням не нехтувати правилами пожежної безпеки при експлуатації приладів, що генерують світло та тепло. Будьте обережними, бережіть себе та своїх близьких.

За статистикою МОЗ, за листопад 368 людей в Україні отруїлися чадним газом, з них – 92 дітей, 20 померли.

Зверніть увагу, що генератори мають використовуватися виключно на відкритому повітрі, і подалі від віконних та дверних пройм. Якщо є глуха стіна, допускається 1 метр. Якщо немає – 6 метрів.

"Підключаємо не самостійно, а нехай це робить фахівець. Заправляємо генератор не під час роботи. І майте при собі вогнегасник", – заявив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.



Як зберегти житло від пожеж / фото ДСНС України

На Одещині п'ятеро дітей отруїлися чадним газом

15-річна дівчина та 5-річний хлопчик з села Випасне Білгород-Дністровського району отруїлися чадним газом. Дітей 7 грудня шпиталізували у стані середньої тяжкості. Попередня причина отруєння – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальної печі (тріщини).

Також з діагнозом "отруєння чадним газом" до лікарні забрали трьох дітей з селі Великий Дальник Одеського району: двох хлопчиків 11 та 6 років та 6-річну дівчинку. Попередньо причиною стало використання газового пальника для опалення приміщення.