28 листопада низка ЗМІ написала, що дружину очільника ГУР Маріанну Буданову отруїли. Згодом у ГУР підтвердили цю інформацію та повідомили, що розпочали внутрішнє розслідування інциденту.

Крім дружини Кирила Буданова, з отруєнням госпіталізували також кількох співробітників розвідки. В ефірі телемарафону представник ГУР Андрій Юсов розповів, як почуваються потерпілі і чи є перші результати розслідування, передає 24 Канал.

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У якому стані постраждалі

За словами Юсова, самопочуття дружини Буданова та розвідників "прийнятне". Наразі госпіталізація закінчилася. Однак попереду у постраждалих – тривалий курс лікування. Вони постійно перебувають під медичним наглядом.

Представник ГУР підкреслив, що українські лікарі вчасно помітили ознаки отруєння і запобігли можливим негативним наслідкам.

Відомо, що погіршення самопочуття спочатку відчула дружина Буданова. Працівники розвідки одразу не помітили симптомів отруєння, бо вони значно більші за вагою та зростом.

На якому етапі розслідування

Юсов наголосив, що процес розслідування не швидкий. Коли будуть якісь результати, які можна буде повідомити суспільству, це обов'язково зроблять.

Розвідник зазначив, що ГУР вжило додаткових безпекових заходів. "Всі необхідні дії та висновки зроблені", – наголосив військовий.

Нагадаємо, що раніше Головне управління розвідки розпочало внутрішнє розслідування інциденту. Ним займається підрозділ власної безпеки ГУР, оскільки йдеться про ймовірну спецоперацію, спрямовану проти співробітників розвідки та членів їхніх родин.

Отруєння Маріанни Буданової та розвідників: що відомо