У НАТО нажахані отруєнням Навального: Росії доведеться відповісти на "серйозні запитання"
НАТО не сумнівається у висновку берлінських лікарів, що опозиціонера Олексія Навального отруїли "Новачком" саме на території Росії. Німецька сторона вже надала Альянсу всі необхідні докази.
Отруєння російського опозиціонера члени НАТО вважають жахливим замахом на його життя. Росії доведеться відповісти на "серйозні запитання". Про це 4 вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив після спеціальної наради Альянсу, повідомляє "Європейська правда".
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Докази не викликають сумнівів. Навальний був отруєний бойовою нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок". Застосування такого виду зброї жахає,
– заявив Столтенберг.
Генсек НАТО наголосив, що використання "Новачка" порушує міжнародне право. Члени Альянсу закликали Росію співпрацювати з міжнародним розслідуванням.
Росії необхідно розкрити програму роботи над "Новачком"
Столтенберг також наполягає на тому, що Росії необхідно розкрити програму роботи над "Новачком". Від 2017 року країна є учасницею Конвенції про заборону хімічної зброї.
Будь-яке застосування хімічної зброї демонструє абсолютну неповагу до людських життів і є неприпустимим порушенням міжнародних правил,
– наголосив Столтенберг.
Що відомо про отруєння Навального
- 20 серпня Навальний летів з Томська до Москви. Під час польоту йому стало погано. Літак екстрено посадили в Омську.
- У місцевій лікарні опозиціонер впав у кому.
- Соратники Навального відразу заявили, що політика отруїли. Однак російські лікарі нібито не виявили у крові опозиціонера жодних слідів отрути.
- Після тривалих переговорів Навального транспортували на лікування у клініку "Шаріте" в Берліні.
- Наразі Навальний досі не вийшов з коми, однак медики розповіли, що його стан трохи покращився.
- 2 вересня стало відомо, що опозиціонера отруїли речовиною з групи "Новачок".