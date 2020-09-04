НАТО не сумнівається у висновку берлінських лікарів, що опозиціонера Олексія Навального отруїли "Новачком" саме на території Росії. Німецька сторона вже надала Альянсу всі необхідні докази.

Отруєння російського опозиціонера члени НАТО вважають жахливим замахом на його життя. Росії доведеться відповісти на "серйозні запитання". Про це 4 вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив після спеціальної наради Альянсу, повідомляє "Європейська правда".

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Докази не викликають сумнівів. Навальний був отруєний бойовою нервово-паралітичною речовиною з групи "Новачок". Застосування такого виду зброї жахає,

– заявив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що використання "Новачка" порушує міжнародне право. Члени Альянсу закликали Росію співпрацювати з міжнародним розслідуванням.

"Новачок" – хімічна зброя нервово-паралітичної дії. Є однією з найтоксичніших у світі. У 2018 році британські спецслужби повідомили, що "Новачок" виготовляли в Росії.

Росії необхідно розкрити програму роботи над "Новачком"

Столтенберг також наполягає на тому, що Росії необхідно розкрити програму роботи над "Новачком". Від 2017 року країна є учасницею Конвенції про заборону хімічної зброї.

Будь-яке застосування хімічної зброї демонструє абсолютну неповагу до людських життів і є неприпустимим порушенням міжнародних правил,

– наголосив Столтенберг.

Що відомо про отруєння Навального