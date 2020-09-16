Україна закликала світ тиснути на Росію через отруєння Навального
Україна повністю довіряє європейським результатам аналізів російського опозиціонера Олексія Навального. МЗС України закликало світову спільноту продовжувати тиснути на Росію через отруєння політика "Новачком", який є зброєю масового знищення.
Результати аналізів Навального можуть свідчити про причетність Росії до отруєння опозиціонера. Про це повідомила пресслужба МЗС.
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МЗС про Навального та "Новачок"
Новачок – це хімічна речовина нервово-паралітичної дії. Використання цієї отрути заборонене міжнародним правом, бо вона є видом зброї масового знищення.
У МЗС наголосили, що Україна повністю довіряє результатам аналізів Навального, які зробили в німецькому місті Бундесвер і в лабораторіях Франції та Швеції. Аналізи опозиціонера беззаперечно підтвердили, що політика отруїли саме цією речовиною.
Заклик МЗС до міжнародної спільноти
Україна підтримує участь Організації із заборони хімічної зброї у розслідуванні справи про отруєння Навального та очікує на результати хімічних аналізів, які проводять лабораторії ОЗХЗ. Окрім того, МЗС засуджує використання хімічної зброї, бо це грубе порушення міжнародного права. Відповідальних за отруєння Навального "Новачком" повинні покарати.
Також Україна закликає міжнародну спільноту продовжити скоординований тиск на Росію, яка, ймовірно, причетна до отруєння Навального. Росія повинна припинити загрожувати світовій безпеці та порушувати міжнародне право.
Коротко про отруєння Навального
- 20 серпня Олексій Навальний летів з Томська до Москви. На борту йому раптово стало погано, тому літак екстрено посадили в Омську. Політика забрали до лікарні, він впав у кому.
- Прихильники опозиціонера були впевнені, що його отруїли. Попри це, російські медики заявили, що в крові отрути не знайшли.
- Навального не одразу дозволили перевезти на лікування у німецьку клініку "Шаріте", як цього вимагала його дружина. Однак після тривалих переговорів з Кремлем, опозиціонера все ж вдалось вивезти за кордон.
- До Німеччини Навального запросила Ангела Меркель. Так опозиціонер отримав охорону та захист з боку німецької влади.
- Німецькі лікарі оголосили, що політика отруїли нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок".
- Навальний був в комі з 22 серпня. 7 вересня він опритомнів. А вже 14 вересня опозиціонера відключили від апарату ШВЛ. 15 вересня політик навіть виклав своє фото в інстаграм і розповів, що цілий день міг дихати самостійно.