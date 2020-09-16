Україна повністю довіряє європейським результатам аналізів російського опозиціонера Олексія Навального. МЗС України закликало світову спільноту продовжувати тиснути на Росію через отруєння політика "Новачком", який є зброєю масового знищення.

Результати аналізів Навального можуть свідчити про причетність Росії до отруєння опозиціонера. Про це повідомила пресслужба МЗС.

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МЗС про Навального та "Новачок"

Новачок – це хімічна речовина нервово-паралітичної дії. Використання цієї отрути заборонене міжнародним правом, бо вона є видом зброї масового знищення.

У МЗС наголосили, що Україна повністю довіряє результатам аналізів Навального, які зробили в німецькому місті Бундесвер і в лабораторіях Франції та Швеції. Аналізи опозиціонера беззаперечно підтвердили, що політика отруїли саме цією речовиною.

Заклик МЗС до міжнародної спільноти

Україна підтримує участь Організації із заборони хімічної зброї у розслідуванні справи про отруєння Навального та очікує на результати хімічних аналізів, які проводять лабораторії ОЗХЗ. Окрім того, МЗС засуджує використання хімічної зброї, бо це грубе порушення міжнародного права. Відповідальних за отруєння Навального "Новачком" повинні покарати.

Також Україна закликає міжнародну спільноту продовжити скоординований тиск на Росію, яка, ймовірно, причетна до отруєння Навального. Росія повинна припинити загрожувати світовій безпеці та порушувати міжнародне право.

Коротко про отруєння Навального