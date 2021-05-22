Отруєння на очисних спорудах під Таганрогом: кількість жертв зросла

22 травня 2021 , 17:52
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Джерело:

24 канал

У Ростовській області помер ще один співробітник водоканалу, який раніше постраждав від отруєння на очисних спорудах під Таганрогом. Так, загальна кількість жертв складає вже 11 осіб.

Водночас у реанімації залишаються ще чотири постраждалих. Їхній стан, як і раніше, залишається критичним.

Важливо У Росії робітники отруїлися метаном на очисних спорудах: є загиблі

Про ще одну жертву повідомив глава адміністрації Таганрога Андрій Лисицький.

Одна людина померла в лікарні, 
– уточнив він.

Деталі трагедії

  • 21 травня у Ростовській області на станції перекачування водоканалу загинули робітники. Сталося це під час очищування колектора. Причиною смерті став викид метану – небезпечної та отруйної речовини.
  • Губернатор Ростовської області Василь Голубєв назвав причиною інциденту порушення техніки безпеки. За його словами, працівники перебували на очисних спорудах без засобів захисту.
  • Обласна прокуратура вже почала перевірку інциденту. Рятувальна операція на місці трагедії завершена, а 22 травня в регіоні оголосили днем ​​жалоби.
Зверніть увагу! Небезпека робіт в колекторах полягає в високих концентраціях азоту, сірководню, вуглекислого газу, метану та аміаку. Під час тепла процес утворення та накопичення отруйних речовин в резервуарах посилюється. 
Автор: Альона Захарова