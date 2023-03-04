Росія звинуватила Британію у "фабрикації" отруєння Скрипалів і приплела війну в Україні
Посольство Росії звинуватило Велику Британію у "фабрикації" отруєння Скрипалів у 2018 році. У посольстві вважають, що Лондон нібито хотів налаштувати союзників проти Москви.
Як пишуть пропагандисти, Росія направила ноту протесту в МЗС Великої Британії з вимогою "прояснити ситуацію зі здоров'ям і місцем розташування" Сергія та Юлії Скрипалів, повідомляє 24 Канал.
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Росія хоче дізнатися місцеперебування Скрипалів
Що цікаво, у Росії запевняють, що саме дії Британії нібито призвели до конфронтації, яка переросла у війні в Україні.
"Британці сфабрикували хімінцидент у Солсбері, щоб почати готувати своє населення і своїх союзників до конфронтації, яка нині в Україні перейшла у військово-політичну площину... Події 2018 року були лише "пробною кулею" в планомірній інформаційно-психологічній кампанії, спрямованій на демонізацію Росії", – заявили в посольстві Росії.
Російське посольство заявляє, що офіційний Лондон не був зацікавлений у пошуках істини. Також у повідомленні йдеться, що британська влада за весь час не встановила "справжніх" обставин інциденту і відмовлялася від співпраці з росіянами.
"Із плином часу, особливо на тлі русофобської істерії, спровокованої на Заході торік, очевидно, що події 2018 року були лише "пробною кулею" у планомірній інформаційно-психологічній кампанії, спрямованій на демонізацію Росії", – кажуть росіяни.
Також у російському посольстві стверджують, що Британія приховує дані про місцеперебування і ситуацію постраждалих від отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.
Що відомо про отруєння Скрипалів
- Отруєння Скрипалів – це інцидент, що стався у березні 2018 року в місті Солсбері в Англії, коли колишній російський розвідник Сергій Скрипаль та його дочка Юлія були отруєні.
- Згідно з офіційними заявами британської влади, отруєння було спричинене нервово-паралітичним отруєнням з використанням речовини з групи "Новичок" з Росії.
- Цей інцидент викликав міжнародне обурення і призвів до видворення російських дипломатів з країн Європейського Союзу та інших держав.
- Російська влада заперечує будь-яку причетність до цього інциденту та вважає його провокацією, що має на меті нагадати про "російську загрозу" та підірвати відносини між Росією та Заходом.
- Однак британська влада та інші країни продовжують вимагати від Росії пояснень щодо цього інциденту та вводять нові санкції проти Росії у зв'язку з цим.