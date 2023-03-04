Росія звинуватила Британію у "фабрикації" отруєння Скрипалів і приплела війну в Україні

Посольство Росії звинуватило Велику Британію у "фабрикації" отруєння Скрипалів у 2018 році. У посольстві вважають, що Лондон нібито хотів налаштувати союзників проти Москви.

Як пишуть пропагандисти, Росія направила ноту протесту в МЗС Великої Британії з вимогою "прояснити ситуацію зі здоров'ям і місцем розташування" Сергія та Юлії Скрипалів, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Отруєння, переслідування та вбивства: дослідник Bellingcat розповів про злочини Росії за 7 років

Росія хоче дізнатися місцеперебування Скрипалів

Що цікаво, у Росії запевняють, що саме дії Британії нібито призвели до конфронтації, яка переросла у війні в Україні.

"Британці сфабрикували хімінцидент у Солсбері, щоб почати готувати своє населення і своїх союзників до конфронтації, яка нині в Україні перейшла у військово-політичну площину... Події 2018 року були лише "пробною кулею" в планомірній інформаційно-психологічній кампанії, спрямованій на демонізацію Росії", – заявили в посольстві Росії.

Російське посольство заявляє, що офіційний Лондон не був зацікавлений у пошуках істини. Також у повідомленні йдеться, що британська влада за весь час не встановила "справжніх" обставин інциденту і відмовлялася від співпраці з росіянами.

"Із плином часу, особливо на тлі русофобської істерії, спровокованої на Заході торік, очевидно, що події 2018 року були лише "пробною кулею" у планомірній інформаційно-психологічній кампанії, спрямованій на демонізацію Росії", – кажуть росіяни.

Також у російському посольстві стверджують, що Британія приховує дані про місцеперебування і ситуацію постраждалих від отруєння Сергія і Юлії Скрипалів.

Що відомо про отруєння Скрипалів