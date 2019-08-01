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      Отруєння у львівському ресторані: скільки людей потрапило до лікарні

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      З бенкету одразу на лікарняне ліжко. На Львівщині після трапези у ресторані в лікарні опинилися десятеро дорослих і дві дитини.

      Нудота та висока температура – з такими наслідками Зіна прокинулася зранку після відвідин ресторану "Княжий Двір" на Львівщині. Туди їі запросили друзі на День народження.

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      Нездужала і її сусідка – Наталя, яка також їла у цьому ресторані. Щоправда, не в суботу, а вже у неділю. Святкували іменини зятя, а тепер усією сім’єю лежать на лікарняних ліжках.

      Наталія Куртяк
      Жінка, яка отруїлась в ресторані

      Постраждалі впевнені, що вони отруїлися саме ресторанною їжею. Хоч і на одне із свят дозволили принести своє солодке та фрукти. Загалом у лікарню потрапило дванадцять людей, серед них і двоє дітей.

      Симптоми були нудота, блювота та підвищення температури тіла, діарея. Це ознаки гострої кишкової інфекції,
      – пояснив завідувач відділення обласної інфекційної лікарні Ігор Мартинюк.

      Салат цезар, шашлик та борщ із м'ясними млинцями. Саме ці страви їли всі постраждалі у ресторані. Сам заклад зачинили, проте адміністрація вини у масовому отруєнні не визнає.

      "У нас люди приходять зі своїм солодким і фруктами. Там така ситуація вийшла, що люди отруїлися кавуном. Звичайно, неприємно, що така ситуація. Ми з людьми будемо якось то узгоджувати, щоб компенсувати лікування, але ми в принципі не винні у тому, що люди принесли свої продукти, якими отруїлися", – розповіла адміністраторка ресторану Надія Бартошик.

      Княжий двір
      "Княжий двір"

      З вівторка санепідемслужба проводить ретельне обстеження закладу. Перші результати лабораторних досліджень обіцяють оприлюднити на початку наступного тижня.

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      Теги: Новини України Новини Львова Отруєння
      Джерело: 24 канал
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