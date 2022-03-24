Отруїть всю армію, – Фейгін сказав, чи наважиться Путін використати хімічну зброю

Російські окупанти вже використовують фосфорні бомби в цинічній війні проти України. Міжнародні експерти говорять про можливість застосування хімічної зрої Росією.

Однак навряд чи Москва наважиться на те, щоб її застосовувати, оскільки це матиме масштабні та тяжкі наслідки для Росії. Так вважає російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

Увага Байден назвав хімічну війну в Україні "реальною загрозою"

Він зазначив, що Гітлер теж мав невимовні запаси хімічної зброї, але за усю війну жодного разу її не застосував. Він, звісно, хотів її використати, але не зробив цього, тому що "його б з усіх боків отруїли цим газом".

Тож я вважаю, що Москва не наважиться застосувати хімічну зброю, тому що просто отруїть усю російську армію. Я не думаю, що вони на таке підуть,

– зазначив Фейгін.

Ба більше – вони отримають атаку у відповідь.

Чи готова Росія застосувати хімічну зброю: що кажуть у світі

Нещодавно у Міноборони Великої Британії заявили, що Росія може планувати хімічну чи біологічну атаку в Україні.

Росії вже пригрозили, що її чекають важкі наслідки. Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що використання хімзброї дасть "зелене світло" НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія "заплатить високу ціну", якщо вдасться до хімічної атаки.



Пам'ятка дій у випадку хімічної атаки / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ

До слова – Фейгін припустив, що Кремль тестує НАТО на те, що вони готові зробити: дивіться відео