Оце номер: Росія запланувала нове захоплення по сусідству з Україною

Ого, а ось це номер! Виявляється, командування російської армії всерйоз розглядало і розглядає захоплення силами російського контингенту у Придністров'ї військового аеродрому "Меркулешті" поблизу однойменного молдавського містечка.

Саме цей аеродром планується використовувати для висадки російського десанту з метою окупації Молдови.

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Ідея росіян

Чому я пишу про це саме так "Ого, а ось це номер!"? Та хоча б тому, що я не розумію, як російські окупанти планують це зробити?

Зрозуміло, армії у Молдови, можна вважати – немає, і прорив до "Меркулешті" цілком реальний, але як на цьому аеродромі висаджувати десант? Потрібно ж пролетіти через повітряний простір України.

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Молдова "засунула голову в пісок"

Та й взагалі, чому російські окупанти впевнені в тому, що Молдові, яка нехай і перебуває вже котрий місяць у позі страуса, що засунув голову в пісок, а ж*пу посадив на два стільці, ніхто не допоможе у разі виникнення такої непростої ситуації?

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