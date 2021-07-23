Пам'ятаю, щось п'ємо, а далі – лікарня: жорстоко побили та пограбували підприємців у Львові

Напроти готелю "Львів" двоє підприємців сіли на лавку, щоб перепочити. Згодом один із них прокинувся побитим у лікарні, іншого збудив безпритульний, поки той спав на лавці. Усі документи, телефони та банківські карти у чоловіків зникли. Більше вони нічого не пам'ятають. Ймовірно, чоловікам щось підсипали або підлили у коньяк.

Двоє друзів – Ярослав і Юрій – зустрілися, щоб подивитися футбол. Вони спочатку сиділи в кафе, а потім вирішили погуляти. Інформація про це з'явилася 23 липня.

Актуально Викидали жертв на узбіччі: на Львівщині спіймали банду, яка грабувала заробітчан – фото

Присіли на лавку, а далі – нічого не пам'ятають

Повідомляють, що чоловіки сиділи на лавці. До них підійшли двоє молодиків і запропонували випити коньяку.

Зловмисники сказали, що вони – з Тернополя.

Про що підприємці говорили з ними – не пам'ятають.

34-річного Ярослава побили так, що отямився лише зранку в лікарні швидкої допомоги.

27-річ­ного Юрія натомість прокинувся на лавці у сквері. Його вночі розбудив безпритульний.

Пограбували та набрали кредитів

Чоловіки одразу помітили, що в них зникли всі документи, банківські картки, телефони та інші цінні речі. А згодом вони дізна­лися, що на їхні прізвища оформили безліч онлайн-кредитів – на суму понад 150 тисяч гривень. Наразі відомо про 11 кредитів у 9 компаніях.

Також один зі зловмисників через кілька годин купив собі iPhone за 19 тисяч гривень.

Цікаво У Львові кухаря китайського ресторану звинуватили у жорстокому поводженні зі співробітницями

Як зловмисникам вдалося ошукати підприємців

За допомогою чоловіки звернулись до голови правлін­ня Українського офісу захисту даних Богдана Хаусто­ва. Експерт каже, що банківські картки прив'язано до номера телефону. На смартфоні було встановлено всі додатки, зокрема "Дія".

Скоріш за все, це зробили за допомогою системи Bank ID Нацбанку. У такий спосіб можна дуже легко взяти кредит, буквально, за кілька хвилин.

Також чоловік повідомляє, що зараз на картки Ярослава та Юрія почали надходити гроші. Ймовірно, зловмисники надсилають гроші інших потерпілих.

З одного боку підозрювані не змогли б це зробити, оскільки в документах є фото. І вони – не схожі на людей, що є в паспорті. Проте зараз у масці це дуже легко зробити. Працівники банку теж бувають неуважними.

Читайте також На Київщині судитимуть банду, яка катувала підприємців та грабувала їх: відео

Це не перший випадок за останній час