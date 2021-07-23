Пам'ятаю, щось п'ємо, а далі – лікарня: жорстоко побили та пограбували підприємців у Львові
Джерело:"Високий замок"
Напроти готелю "Львів" двоє підприємців сіли на лавку, щоб перепочити. Згодом один із них прокинувся побитим у лікарні, іншого збудив безпритульний, поки той спав на лавці. Усі документи, телефони та банківські карти у чоловіків зникли. Більше вони нічого не пам'ятають. Ймовірно, чоловікам щось підсипали або підлили у коньяк.
Двоє друзів – Ярослав і Юрій – зустрілися, щоб подивитися футбол. Вони спочатку сиділи в кафе, а потім вирішили погуляти. Інформація про це з'явилася 23 липня.
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Присіли на лавку, а далі – нічого не пам'ятають
- Повідомляють, що чоловіки сиділи на лавці. До них підійшли двоє молодиків і запропонували випити коньяку.
- Зловмисники сказали, що вони – з Тернополя.
- Про що підприємці говорили з ними – не пам'ятають.
- 34-річного Ярослава побили так, що отямився лише зранку в лікарні швидкої допомоги.
- 27-річного Юрія натомість прокинувся на лавці у сквері. Його вночі розбудив безпритульний.
Пограбували та набрали кредитів
Чоловіки одразу помітили, що в них зникли всі документи, банківські картки, телефони та інші цінні речі. А згодом вони дізналися, що на їхні прізвища оформили безліч онлайн-кредитів – на суму понад 150 тисяч гривень. Наразі відомо про 11 кредитів у 9 компаніях.
Також один зі зловмисників через кілька годин купив собі iPhone за 19 тисяч гривень.
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Як зловмисникам вдалося ошукати підприємців
За допомогою чоловіки звернулись до голови правління Українського офісу захисту даних Богдана Хаустова. Експерт каже, що банківські картки прив'язано до номера телефону. На смартфоні було встановлено всі додатки, зокрема "Дія".
Скоріш за все, це зробили за допомогою системи Bank ID Нацбанку. У такий спосіб можна дуже легко взяти кредит, буквально, за кілька хвилин.
Також чоловік повідомляє, що зараз на картки Ярослава та Юрія почали надходити гроші. Ймовірно, зловмисники надсилають гроші інших потерпілих.
З одного боку підозрювані не змогли б це зробити, оскільки в документах є фото. І вони – не схожі на людей, що є в паспорті. Проте зараз у масці це дуже легко зробити. Працівники банку теж бувають неуважними.
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Це не перший випадок за останній час
- Богдан Хаустов розповідає, що до нього нещодавно звернувся потерпілий з Одеси. З ним трапилось те саме.
- Зловмисник запропонував одеситу випити та закурити за знайомство.
- Пізніше потерпілий прокинувся за 500 метрів від місця події.
- Біля нього теж уже був безхатченко.