У віці 98 років померла Ванда Горчинська – зв'язкова та медсестра ОУН

У 98-річному віці не стало зв'язкової та медсестри ОУН Ванди Горчинської. За своє життя вона відбувала покарання за так звану антирадянську діяльність.

Про смерть жінки 24 липня повідомили її онуки Тарас Демчук і Роман Василик. Горчинська мала позивний "Домовина".

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Учасниця Норильського повстання

Ванда Демчук (Горчинська) народилася в місті Копичинці Гусятинського району на Тернопільщині. В ОУН вступила у 18 років. Вона працювала зв'язковою, друкаркою, медсестрою.

Зв'язкову заарештували та засудили у 1946 році. Вона отримала 15 років таборів. Відбувала покарання у таборах Дудінки, Норильська, Тайшета та у Мордовії. У 1953 році брала участь у Норильському повстанні.

Норильське повстання – повстання політичних в'язнів Норильського концтабору, яке тривало з 26 травня по 4 серпня 1953 року.

У 2018 році Горчинська отримала нагороду – орден княгині Ольги ІІІ ступеня. Лише 5 липня їй виповнилось 98 років.

Загиблі на війні

На жаль, зараз нашому поколінню доводиться продовжувати боротьбу з ворогом. Через це гинуть найкращі сини нашої держави. Одна з останніх сумних звісток – у боях за Україну віддав своє життя командир 28 бригади Віталій Гуляєв. Український військовий загинув 23 липня у Миколаївській області.

Також в зоні бойових дій автомобіль львівських десантників наїхав на міну. Внаслідок трагедії загинув депутат Львівської районної ради Тарас Жеребецький. Він був воїном АТО з 2014 року, після повномасштабного вторгнення російських окупантів пішов боронити Україну у складі 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

На жаль, нещодавно 72 бригада Чорних Запорожців втратила одного з кращих своїх воїнів – Юрія Тарана. Молодий офіцер, командир, Герой та вмотивований боєць віддав своє життя за Перемогу.

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24 канал висловлює співчуття рідним та близьким померлої Ванди Горчинської.