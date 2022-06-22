В ОВА кажуть, що під контролем ЗСУ - близько 45% Донеччини

У Донецькій ОВА повідомили, що майже половина території Донеччини перебуває під контролем українських військових. При цьому ситуація на лінії фронту продовжує бути складною.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про те, що Збройні Сили України контролюють приблизно 45% території Донецької області, де зараз тривають жорсткі бойові дії.

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Проте більшість територій, на жаль, тимчасово перебувають під окупацією російських загарбників, заявив Кириленко.

Відповідно 55 відсотків, з повною руйнацією – під контролем незаконних збройних формувань, під контролем окупанта перебуває (я маю на увазі в тому числі напівзруйнований Маріуполь та Волноваху),

– сказав Кириленко у коментарі Радіо Свобода.

Голова Донецької ОВА сказав, що ситуація на лінії фронту як Донецької, так і Луганської областей продовжує бути стабільно складною. При цьому в містах та селах залишаються люди, які не можуть або не хочуть евакуюватися до відносно безпечних регіонів України.

Ті, хто не виїжджає, перебувають, як правило, в укриттях. Але це теж вкрай небезпечно. Тому що ворог застосовує вкрай важку артилерію, авіацію. По лінії фронту всі види озброєння, які є у ворога, він застосовує. Основні тези людей, які залишаються, що "Нам нікуди їхати", "Нам не вистачить коштів проживати десь", – розповів Кириленко.

Яка ситуація в Донецькій області: дані Генерального штабу ЗСУ

Минулого дня від обстрілів російських окупантів на Донеччині загинула людина. Ще 19 отримали поранення різних ступенів важкості.

На Донецькому напрямку окупаційні війська роблять усе, щоб просунутися в напрямку міста Бахмут. Щодо Сєвєродонецька, то вони продовжують намагатися взяти місто під повний контроль. Авіація атакувала 3 населені пункти:

Верхньокам'янка;

Сиротине;

Сєвєродонецьк.

В Генштабі повідомили, що тривають жорсткі бойові дії за місто Сєвєродонецьк.

Також напередодні ворог завдав авіаційних ударів на Бахмутському напрямку. А саме у районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина. Також на цьому напрямку завдавали авіаційно-ракетних ударів.

Попри намагання окупантів, українські захисники змогли відбити напад росіян поблизу Новобахмутівки. Бійцям ЗСУ успішно вдалося відкинути ворога з позицій.

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