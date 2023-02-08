ЄС зняв санкції з ексглави окупованого Севастополя
Джерело:Офіційний журнал ЄС
Євросоюз зняв санкції проти ексглави окупованого Севастополя. Це трапилось за результатом рішення суду ЄС.
Мовиться про Дмитра Овсяннікова. Анулювання рішення Євросоюзу щодо продовження санкцій відбулось ще у жовтні 2022 року.
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Що відомо про скасування санкцій
Суд ухвалив рішення щодо скасування санкцій від 26 жовтня 2022 року щодо Дмитра Овсяннікова.
Суд Європейського Союзу мотивував рішення тим, що Овсянніков більше не обіймає посади, за роботу на якій він потрапив під санкції.
Відомо, що Дмитро Овсянніков подав позов про анулювання санкцій ще у листопаді 2020 року.
У ньому Овсянніков пояснив, що нібито "зазнає економічних збитків внаслідок санкцій, які не дозволяють йому здійснювати будь-яку економічну чи підприємницьку діяльність" у ЄС.
За словами Дмитра Овсяннікова, ексчиновник визнав, що обмеження, запроваджені у 2017 році, заважали його бізнесу на Кіпрі.
Що відомо про Овсяннікова та його "діяльність"
- Дмитро Овсянніков був так званим "губернатором" тимчасової окупаційної влади Севастополя з 18 вересня 2017 року. Відомо, що 11 липня 2019 року Овсянніков пішов у відставку за власним бажанням.
- Після цього він став заступником міністра промисловості та торгівлі Росії. Санкції ЄС проти Овсяннікова запровадили ще у 2017 році.
- У квітні 2020 року Дмитро Овсянніков в аеропорту Іжевська влаштував скандал після того, як його попросили декілька разів пройти через рамку металодетектора та пред'явити документи та посадковий талон.
- Тоді в аеропорту на Дмитра Овсяннікова склали адмінпротокол за статтею про дрібне хуліганство. Згодом його виключили з путінської "Єдиної Росії". Ба більше, через деякий час звільнили з посади заступника міністра промисловості та торгівлі Росії.