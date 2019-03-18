Озброєний чоловік кинув гранату в бік поліцейських на Дніпропетровщині: фото та відео

Один з поліцейських отримав поранення унаслідок вибуху. Однак, його напарники одразу відреагували та затримали зловмисника.

Під час патрулювання в Криничанському районі, поблизу міста Вільногірськ поліцейські отримали інформацію про пересування підозрілого автомобіля. Правоохоронці зупинили автомобіль, аби перевірити документи, повідомили у поліції.

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У цей момент чоловік кинув у бік поліцейских гранату і почав тікати. Правоохоронці почали переслідувати зловмисника. Вони застосували табельну вогнепальну зброю.



Автомобіль затриманого зловмисника

Пораненого втікача затримали та вилучили в нього ще одну гранату. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець. Він вже був судимим за крадіжки, угони автотранспорту та незаконне зберігання зброї.



Поліція вилучила ще одну гранату у зловмисника

Унаслідок вибуху боєприпасу постраждав начальник СРПП В’ячеслав Андруцький. Його доставили до лікарні, поліцейському нічого не загрожує.

Наразі тривають слідчі дії. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавленням волі за посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Поліцейські затримали зловмисника, який кинув у правоохоронців гранату: дивіться відео