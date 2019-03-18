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      Озброєний чоловік кинув гранату в бік поліцейських на Дніпропетровщині: фото та відео

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      Озброєний чоловік кинув гранату в бік поліцейських на Дніпропетровщині
      Озброєний чоловік кинув гранату в бік поліцейських на Дніпропетровщині / Фото з відкритих джерел

      Один з поліцейських отримав поранення унаслідок вибуху. Однак, його напарники одразу відреагували та затримали зловмисника.

      Під час патрулювання в Криничанському районі, поблизу міста Вільногірськ поліцейські отримали інформацію про пересування підозрілого автомобіля. Правоохоронці зупинили автомобіль, аби перевірити документи, повідомили у поліції.

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      У цей момент чоловік кинув у бік поліцейских гранату і почав тікати. Правоохоронці почали переслідувати зловмисника. Вони застосували табельну вогнепальну зброю.

      дніпропетровщина поліція зброя граната
      Автомобіль затриманого зловмисника

      Пораненого втікача затримали та вилучили в нього ще одну гранату. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець. Він вже був судимим за крадіжки, угони автотранспорту та незаконне зберігання зброї.

      поліція дніпропетровщина зброя граната
      Поліція вилучила ще одну гранату у зловмисника

      Унаслідок вибуху боєприпасу постраждав начальник СРПП В’ячеслав Андруцький. Його доставили до лікарні, поліцейському нічого не загрожує.

      Наразі тривають слідчі дії. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавленням волі за посягання на життя працівника правоохоронного органу.

      Поліцейські затримали зловмисника, який кинув у правоохоронців гранату: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Зброя Кримінальні новини Новини Дніпра Поліція Вибух
      Джерело: 24 канал
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