Кулеба закликав надати Україні сучасні літаки та ППО для збиття ворожих ракет

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував Північноатлантичному Альянсу провести саміт за участі України. Він прагне, щоб нашій державі надали авіацію та ППО для збиття російських ракет.

Кулеба також прокоментував про ймовірне падіння російських ракет на території Польщі. Внаслідок цього загинули 2 людей.

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Кулеба пропонує надати Україні сучасні літаки й ППО

Україна підтверджує свою повну солідарність з Польщею і готова надати будь-яку необхідну підтримку. Колективна відповідь на дії Росії має бути жорсткою та принциповою,

– заявив міністр.

Він запропонував провести саміт НАТО за участю України для вироблення подальших спільних дій, "що змусить Росію змінити курс на ескалацію". Окрім цього, Кулеба хоче, щоб нашій країні надали сучасних літаків типу F-15 та F-16, а також систем протиповітряної оборони, "щоб ми могли перехоплювати будь-які російські ракети".

"Сьогодні захистити небо України – це означає захистити НАТО", – підкреслив міністр.

Росія хоче взяти паузу, щоб підготувати жорстокіший напад

Напередодні Дмитро Кулеба заявив, що жодна інша країна світу не прагне настання миру в Україні так сильно, як сама Україна.

"Але ми також знаємо, що згода на російські ультиматуми не принесе миру. Результат буде прямо протилежним. Росія хоче взяти паузу, аби відновити сили та здійснити ще більш жорстокий напад, щойно зможе це зробити", – сказав міністр.

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