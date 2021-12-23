Ожеледиця, хуртовини і штормовий вітер: синоптики попередили про негоду в Україні

В Україні 24 грудня очікують серйозне погіршення погодних умов. Зокрема синоптики та рятувальники попереджають про штормовий вітер, ожеледицю та хуртовини.

Суттєве погіршення погодних умов очікують на Заході України. Однак штормовий вітер очікують по всій території країни.

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Якою буде погода 24 грудня

Майже в усіх областях України очікують ожеледицю. Крім того, вдень можливе серйозне посилення вітру від 15 до 20 метрів на секунду.

У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях крім ожеледиці та штормового вітру синоптики прогнозують сильні снігопади та хуртовини.

Такою ж приблизно буде картина і в Карпатах – снігопади, хуртовини та посилення вітру до 25 метрів на секунду. Через це там оголосили значний рівень небезпеки через частково несприятливі умови для сходження на вершини.

У Києві 24 грудня синоптики прогнозують штормовий вітер швидкістю 15 – 20 метрів на секунду та ожеледицю на дорогах.

Через це по всій території України оголосили жовтий рівень небезпеки.



Штормове попередження в Україні на 24 грудня / Карта Укргідрометцентру