За три дні до лікарень Львова звернулися майже 200 людей: у чому причина
Джерело:zaxid.net
У травмпунктах Львова цього тижня побільшало пацієнтів з різними травмами. Львів'яни масово травмуються при падінні на вулицях.
За неповних три дні по допомогу до травматологів звернулося майже 200 мешканців Львова. Значну частину людей госпіталізували.
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Причина травм – ожеледиця на дорогах
Лікарі травмпунктів кажуть, що люди часто звертаються із переломами рук та ніг, різними забоями.
За словами травматолога Ростислава Кравця, найпоширеніші травми – забої, розтяг зв'язок гомілковоступневих суглобів і перелом променевої кістки у типовому місці. Щодня госпіталізовують 8 – 9 людей.
Травматологи радять у таку погоду подбати передусім про зручне взуття, без каблуків. Не тримати руки у кишенях, а використовувати їх для балансування. Ходити поволі, невеликими кроками.
Літнім людям варто використовувати палиці під час ходьби для кращої стійкості. Вагітним радять не гуляти в ожеледь без супроводу.
Яку погоду прогнозують на 15 грудня
- 15 грудня погода у деяких областях України буде без істотних опадів. Проте синоптики попереджають про сильні пориви вітру.
- У південних областях передбачають дощ, подекуди з мокрим снігом. На решті території – без істотних опадів. Крім того, синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Її очікують в усіх регіонах, окрім сходу та південного сходу.
- 15 – 17 грудня синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська та Волинська областi).
- Очiкується поступовий пiдйом рiвнiв води на 0,1 – 0,5 метра. Можливий вихiд води на заплаву на річці Захiдний Буг у місті Камянка-Бузька. Синоптики оголосили про жовтий рiвень небезпеки.