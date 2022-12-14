За три дні до лікарень Львова звернулися майже 200 людей: у чому причина

У травмпунктах Львова цього тижня побільшало пацієнтів з різними травмами. Львів'яни масово травмуються при падінні на вулицях.

За неповних три дні по допомогу до травматологів звернулося майже 200 мешканців Львова. Значну частину людей госпіталізували.

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Причина травм – ожеледиця на дорогах

Лікарі травмпунктів кажуть, що люди часто звертаються із переломами рук та ніг, різними забоями.

За словами травматолога Ростислава Кравця, найпоширеніші травми – забої, розтяг зв'язок гомілковоступневих суглобів і перелом променевої кістки у типовому місці. Щодня госпіталізовують 8 – 9 людей.

Травматологи радять у таку погоду подбати передусім про зручне взуття, без каблуків. Не тримати руки у кишенях, а використовувати їх для балансування. Ходити поволі, невеликими кроками.

Літнім людям варто використовувати палиці під час ходьби для кращої стійкості. Вагітним радять не гуляти в ожеледь без супроводу.

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