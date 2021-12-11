Ожеледиця, туман та сходження лавин: рятувальники попередили про небезпеку

Рятувальники попередили, що на Заході країни 11 грудня буде туман. Також на дорогах прогнозують ожеледицю, на Закарпатті сходження лавин.

Саме тому у ДСНС попередили про І рівень небезпечності, тобто жовтий. Така ситуація буде вночі та вранці 11 грудня.

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Рятувальники попередили про туман, ожеледицю та сильний вітер

За даними Укргідрометцентру, вночі та вранці 11 грудня у західних та Вінницькій областях туман, видимість 200 – 500 метрів, на дорогах ожеледиця,

– розповіли у відомстві.

Синоптики також попередили, що до кінця дня, 11 грудня, у південних, центральних та північних областях пориви вітру становитимуть 15 – 20 метрів за секунду. Саме тому оголосили I рівень небезпечності, тобто жовтий.

По Києву та Київській області у найближчу годину зі збереженням до кінця дня 11 грудня пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Оголосили I рівень небезпечності, тобто жовтий,

– повідомили у відомстві.

У Карпатах можливе сходження лавин

Рятувальники попередили, що через відлигу 11 грудня у високогір'ї Закарпатської області очікують значну снiголавинну небезпеку, тобто 3 рiвень небезпечності.

"12 – 13 грудня, у зв'язку зі снігопадами, у горах Львівської області та у високогір'ях Івано-Франківської і Закарпатської областей буде значна снiголавинна небезпека – 3 рiвень небезпечності", – повідомили у відомстві.

Коротко про погоду в Україні

11 грудня в Україні буде тепліша погода, ніж днями раніше. Вдень морозів не прогнозують. У південних областях температура повітря взагалі буде весняною. Щоправда, ситуацію псуватиме дощ.

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні, транспорт може працювати зі збоями. В регіонах можливий туман, у горах снігопади. У столиці, Київській, Вінницькій, Черкаській та північних областях буде ожеледь. Дороги західних та північних областей скує ожеледиця.

Окрім того, 10 грудня в Одесі та області прогнозували погіршення погоди. Пориви шквального вітру могли сягати від 15 до 20 метрів на секунду.

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