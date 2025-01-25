Атака на Полтавщину: ворожий БпЛА пошкодив будинки у Лубенському районі

У Лубенському районі Полтавщини внаслідок падіння БПЛА "Герань-2" пошкоджено п’ять будинків. Постраждалих немає, руйнувань інфраструктури не зафіксовано.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Полтавську ОВА. У Лубенському районі Полтавської області внаслідок падіння ворожого безпілотного літального апарату "Герань-2" на відкриту територію сталося часткове пошкодження п’яти приватних будинків і паркану.

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Ворожий БпЛА атакував Лубенщину

Згідно з інформацією від місцевої влади, обійшлося без постраждалих. Після інциденту на місце події прибула спеціалізована група фахівців-ідентифікаторів Державної служби з надзвичайних ситуацій, які працюють над визначенням точних наслідків падіння БпЛА.

Полтавщина атакована / Фото Полтавька ОВА

Руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не зафіксовано, однак місцеві мешканці відчули серйозне занепокоєння через чергову атаку ворога на територію області. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб.

Влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки.