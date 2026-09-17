"Земля затремтіла": Туск заявив, що поблизу польського кордону впав дрон

Удень 17 вересня російський реактивний ударний безпілотник розбився у Волинській області за чотири кілометри від польського кордону. Інцидент змусив Польщу терміново підняти в повітря бойову авіацію для захисту власних рубежів.

Про це повідомило видання RMF FM із посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Що відомо про падіння російського дрона поблизу кордону з Польщею?

Ворожий дрон впав неподалік пункту пропуску Дорогуськ – Ягодин, де ймовірно атакував автозаправну станцію. За словами польського урядовця, на місці події пролунав дуже потужний вибух, після чого військові сили країни негайно зреагували на загрозу.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський уточнив, що фахівці наразі аналізують записи систем спостереження. За попередніми даними командування, реактивний апарат швидко наближався до державного кордону та був збитий або влучив у ціль на українській території.

Підняття польських винищувачів спричинило серйозне занепокоєння серед цивільного населення в центральних регіонах країни. Мешканці міста Лодзь у соцмережах масово повідомляли про кілька потужних вибухів, від яких дрижали будинки та шибки у вікнах.

Військове командування Польщі у соціальній мережі X пояснило, що гучний гуркіт був пов'язаний із плановим подоланням винищувачами звукового бар'єра. Армійці наголосили, що маневри авіації здійснювалися в контрольованому режимі для захисту національного повітряного простору під час чергової масованої атаки Росії по заходу України.

Ситуація на кордоні залишається напруженою протягом останніх днів через систематичні ворожі обстріли суміжних областей. Нагадаємо, раніше ми писали, що біля узбережжя Польщі у Балтійському морі військові виявили розвідувальний дрон "Гербера", а в прикордонних воєводствах через загрозу реактивних БпЛА неодноразово оголошували повітряну тривогу та призупиняли роботу аеропортів у Жешуві та Любліні.

Польський уряд неодноразово попереджав про ризики ескалації та можливі спроби Росії дезорганізувати роботу прикордонних пунктів пропуску і транспортної інфраструктури.