Азербайджанський Embraer збили так само як Boeing МАУ в Ірані, – ЗМІ

Азербайджанський літак Embraer 190, який розбився під Актау, вочевидь був підбитий російським ЗРГК "Панцир", який працював у автоматичному режимі. Подібна катастрофа сталася з українським літаком Boeing 737 під Тегераном у 2020 році.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал видання Defense Express.

До теми Майже 40 загиблих, літак міг збити ЗРК росіян: головне про авіакатастрофу в Казахстані 25 грудня

Як російський "Панцир" міг збити пасажирський літак

Журналісти написали, що після появи перших фото та відео з місця катастрофи пасажирського Embraer 190, стало зрозуміло, що офіційна версія про падіння літака через зграю птахів не відповідає дійсності. Зокрема, на кадрах наявні дуже характерні сліди від уламків зенітної ракети.

Російські ЗМІ писали, що під час відбиття атаки дронів по Грозному був залучений ЗРГК "Панцир".

У матеріалі стверджується, що оператори ППО можуть легко розрізнити радіолокаційні сигнатури безпілотників, легких літаків і великих пасажирських авіалайнерів, таких як Embraer 190, які мають розмах крил близько 30 метрів і працюють на значно різних швидкісних і висотних параметрах. Але не російські військові.

Самі росіяни стверджували, що ЗРКГ "Панцир" має повністю автоматичний режим. Зокрема, окупанти у 2020 році вихвалялися, що "Панцир-С" отримав "ознаки штучного інтелекту" та зможе збивати цілі без участі людини. Офіційно згадка про це і є на сайті міноборони Росії.

Критики, однак, стверджують, що ця технологія ґрунтується на базових алгоритмах, які без розбору націлені на все, що перебуває в межах досяжності, і не здатні розрізняти військові та цивільні літаки. Попри сигнали, що вказують на цивільний статус, ці відмінності, як повідомляється, не враховуються в російських операціях.

Крім того, подібні автоматизовані режими роботи присутні не лише в окремих системах ППО, але й інтегровані в об'єднані системи управління, що дозволяє одній системі керувати кількома платформами ППО без втручання людини.

Подібний автоматичний режим роботи також є у ЗРК "Тор". Саме з цього комплексу, який вочевидь перебував у цьому режимі, було збито Boeing-737 української авіакомпанії МАУ рейсу PS752 під Тегераном 8 січня 2020 року.

Таким чином, події 25 грудня з азербайджанським літаком вочевидь відбувалися наступним чином. У районі Грозного Embraer 190 був обстріляний із ЗРКГ "Панцир". При цьому оператор комплексу, який перевів його у цей режим, отримав команду від свого командування і на всіх ланках було відомо про наявність у повітряному просторі цивільного літака.

Журналісти пишуть, що російські військові свідомо дали дозвіл обстріл азербайджанського пасажирського авіалайнера. О 09:35 за місцевим часом літак Embraer 190 подав сигнал лиха після того, як в результаті атаки було пошкоджено систему управління, що зробило його лише частково керованим.

Наразі не існує офіційної документації щодо зв'язку між пілотами літака та російськими авіадиспетчерами. Однак залишається незрозумілим, чому азербайджанському літаку було наказано летіти через Каспійське море в напрямку Казахстану, замість того, щоб дозволити йому приземлитися в найближчих аеропортах, включно з Грозним.

Попри значні пошкодження, екіпаж зумів утримати літак у повітрі понад 400 кілометрів, зрештою досягнувши Актюбінська. Пілоти зробили відважну спробу врятувати пасажирів, але скомпрометований стан літака призвів до небезпечної ситуації. Примітно, що 32 з 67 пасажирів, які перебували на борту, вижили, і цей подвиг приписують як майстерності пілотів, так і щасливому збігу обставин, хоча частина екіпажу трагічно загинула під час інциденту.