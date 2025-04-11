Гелікоптер у Нью-Йорку міг впасти в річку через технічну несправність, – Associated Press

Екскурсійний гелікоптер Нью-Йорка, що потрпаив в аварію, міг впасти у річку через технічну несправність. Внслідок цього загинули всі, хто був у вертольоті: пілот і сім’я іспанських туристів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

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Що відомо про причини падіння гелікоптера в Нью-Йорку

Повітряне судно літало над Нью-Йорком 15 хвилин та в якийсь момент впало в річку Гудзон поблизу пірсу 40. Серед загиблих у катастрофі були діти.

За словами одного зі свідків, у гелікоптера під час падіння відлетіла одна з лопатей. Про причини, чому судно розсипалося, розповів також юрист Джастін Грін. Він повідомив, що, ймовірно, гвинти вертольота вдарили по хвостовій стрілі. Внаслідок такого удару хвіст розсипався на частини, а кабіна впала в водойму.

Жоден пілот не зміг би уникнути аварії при втраті підіймачів. Це як камінь, що падає на землю,

– сказав юрист.

Політ здійснювала компанія New York Helicopters. Її власник Майкл Рот сказав, що не знає, чому сталася аварія. Переглянувши відео падіння він додав, що за 30 років своєї роботи в гелікоптерному бізнесі не бачив подібного. Національна рада з безпеки на транспорті проведе розслідування катастрофи.

Відомо також, що в момент авіатрощі на борту вертольота був виконавчий директор Siemens Августин Ескобар із дружиною Мерсе Кампрубі Монталь, та трьома дітьми. Попередньо, вони не вижили.



Родина фотографувалася перед польотом на гелікоптері / Фото New York Helicopter Tours LLC

Радари показували, що до падіння гелікоптер пролетів вздовж горизонту Манхеттена та повернувся до Статуї Свободи.

Гелікоптер неконтрольовано обертався, перш ніж впасти. Рятувальні човни місце катастрофи та змогли підняти понівечений гелікоптер із води за допомогою плавкрана.