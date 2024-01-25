На борту Іл-76 мали перебувати російські VIP-персони: у ГУР розповіли нові деталі інциденту

В Україні продовжують встановлювати обставини падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області, на якому за твердженням росіян, перебували військовополонені. ГУР повідомило, що станом на зараз вдалося дізнатися.

На борту Іл-76 мали перебувати російські посадовці. Однак в останню мить фсб заборонила їм сідати на цей літак. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов.

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На Іл-76 мали летіти російські VIP-персони

За словами розвідника, на борт повинні були сісти декілька VIP-ів від військово-політичного представництва держави-агресора. Про це стало відомо вже після падіння Іл-76.

Юсов зазначив, що федеральна служба безпеки Росії наказала посадовцям не сідати на Іл-76 і використати інші види транспорту.

Представник ГУР уточнив, що прізвища та імена VIP-персон відомі. Вони будуть названі. А нові дані про інцидент будуть надані в рамках міжнародного розслідування.

Також українська розвідка поділилася іншими деталями щодо збитого Іл-76:

Російським рятувальникам не дозволили оглянути місце падіння літака. Їх буквально вигнали військові та представники спецслужб.

На відео з місця авіатрощі не видно рештків людських тіл. До місцевого моргу у Бєлгороді вчора доставили лише 5 тіл. Ця цифра відповідає кількості особового складу екіпажу Іл-76.

У ГУР не виключають, що полонених могли використати як "живий щит"

Юсов заявив, що країна-агресорка могла використати українських військовополонених як "живий щит" для перевезення озброєння.

Розвідник не виключає, що на борту Іл-76 могли бути як ракети, так і люди. Адже це великий військовий літак.

Представник ГУР наголосив, що саме Росія відповідала за безпеку українських полонених, яких мали обміняти 24 січня. Україна зі свого боку виконала усі домовленості.

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