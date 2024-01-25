На борту Іл-76 мали перебувати російські VIP-персони: у ГУР розповіли нові деталі інциденту
Джерело:Радіо Свобода
В Україні продовжують встановлювати обставини падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області, на якому за твердженням росіян, перебували військовополонені. ГУР повідомило, що станом на зараз вдалося дізнатися.
На борту Іл-76 мали перебувати російські посадовці. Однак в останню мить фсб заборонила їм сідати на цей літак. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов.
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На Іл-76 мали летіти російські VIP-персони
За словами розвідника, на борт повинні були сісти декілька VIP-ів від військово-політичного представництва держави-агресора. Про це стало відомо вже після падіння Іл-76.
Юсов зазначив, що федеральна служба безпеки Росії наказала посадовцям не сідати на Іл-76 і використати інші види транспорту.
Представник ГУР уточнив, що прізвища та імена VIP-персон відомі. Вони будуть названі. А нові дані про інцидент будуть надані в рамках міжнародного розслідування.
Також українська розвідка поділилася іншими деталями щодо збитого Іл-76:
- Російським рятувальникам не дозволили оглянути місце падіння літака. Їх буквально вигнали військові та представники спецслужб.
- На відео з місця авіатрощі не видно рештків людських тіл. До місцевого моргу у Бєлгороді вчора доставили лише 5 тіл. Ця цифра відповідає кількості особового складу екіпажу Іл-76.
У ГУР не виключають, що полонених могли використати як "живий щит"
Юсов заявив, що країна-агресорка могла використати українських військовополонених як "живий щит" для перевезення озброєння.
Розвідник не виключає, що на борту Іл-76 могли бути як ракети, так і люди. Адже це великий військовий літак.
Представник ГУР наголосив, що саме Росія відповідала за безпеку українських полонених, яких мали обміняти 24 січня. Україна зі свого боку виконала усі домовленості.
Іл-76 впав під Бєлгородом: що перевозив збитий літак
- Вранці 24 січня стало відомо про збиття військово-транспортного літака Іл-76.
- Російське міноборони заявило, що на борту перебували 65 українських полонених. Їх везли на обмін.
- У ГУР заявили, що обмін справді готували. Втім, говорити, що на борту Іл-76 справді перебували українці, зарано. Там зазначили, що українську сторону не було поставлено до відома про необхідність гарантування безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу.
- Президент Зеленський скасував регіональні поїздки, заплановані на 25 січня, а також привітання його з днем народження, до з'ясування обставин падіння літака та долі українських військовополонених.
- Тим часом Росія запросила негайне скликання Радбезу ООН щодо авіатрощі. Втім, Франція відхилила цей запит.
- У ЗМІ припускають, що Іл-76 міг перевозити зброю зі Сходу, зокрема ракети до систем С-300. Крім того, у медіа кажуть, що літак летів від кордону з Україною.
- Інша версія, яку розглядають аналітики, це збиття Іл-76 російською ППО. У час, коли був збитий літак, місцева влада Бєлгорода розповідала про відбиття атаки безпілотника.
- В Інституті вивчення війни зазначили, що російські пропагандисти активно розкручують інцидент з літаком для того, аби підірвати довіру до української влади й зменшити міжнародну підтримку.