Омбудсмен пояснив, що його найбільше здивувало у реакції росіян на падіння Іл-76
Дмитро Лубінець прокоментував падіння Іл-76 над Бєлгородською областю. Він пояснив, що саме його найбільше здивувало у реакції ворога на інцидент.
Варто зауважити, що міноборони Росії заявило про те, що нібито на борту було 65 українських військовополонених. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини розповів у ефірі телемарафону, що якби росіяни мали хоч якісь фотодокази трагедії, то обов'язково показали б їх, пише 24 Канал.
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Що сказав Лубінець про падіння Іл-76
Мене сильно здивувала така швидка реакція з боку Росії. В мене виникли паралелі з Оленівкою. Таке ж саме намагання звернутись до наших стратегічних партнерів, у такий спосіб дискредитувати військову допомогу. У мене дежавю, ми це вже проходили,
– заявив Лубінець.
Також він підтвердив, що на 24 січня справді планувався обмін військовополоненими між Росією та Україною. Зокрема, на нього виїхали працівники Офісу омбудсмена, адже вони відразу:
- проводять аналіз стану повернутих українців;
- офіційно фіксують умови тримання Україною російських полонених. Зокрема, формують звіт, який надають міжнародним організаціям, щоб потім юридично спростовувати всі незаконні заяви Кремля. Адже Україна дотримується Женевських конвенцій.
"Згідно з Женевськими конвенціями: повна відповідальність за життя і здоров'я військовополонених лежить на стороні тих, хто утримує їх. І також країна, яка транспортує військовополонених, повинна повністю забезпечувати їхню безпеку та повідомляти й інформувати про переміщення військовополонених Міжнародний комітет Червоного Хреста. У цьому випадку – ця відповідальність на Росії", – запевнив Уповноважений.
Росія могла запланувати пропагандистську інформаційну кампанію
За його словами, наразі немає жодних ознак того, що в літаку була така велика кількість людей.
На мій погляд, це яскравий приклад, коли Росія запланувала пропагандистську інформаційну кампанію проти України. Вважаю, що ворог і надалі буде використовувати тему військовополонених, аби дестабілізувати ситуацію всередині України та зменшити підтримку нашої держави партнерами,
– заявив Дмитро Лубінець.
Він додав, що Україна вимагає прозорого міжнародного розслідування щодо падіння літака Іл-76. Окрім того, посадовець сказав, що він вже направив лист в ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста:
- щодо питання, чи були вони проінформовані Росією про переміщення військовополонених літаком;
- зі зверненням, щоб представники цих організацій долучилися до огляду місця події.
Падіння літака Іл-76: коротко
- Російський літак Іл-76 впав орієнтовно об 11:15 24 січня над Бєлгородською областю Росії. Вороже міноборони відразу заявило, що нібито на борту було 65 українських військовополонених, 6 членів екіпажу та троє тих, хто супроводжував українців.
- Проте Максим Колесніков, який особисто пройшов через російський полон, назвав цю заяву Росії маячнею. Адже у випадку, коли його везли літаком з Брянська в Бєлгород, то на 50 полонених було приблизно 20 осіб з їхньої воєнної поліції.
- В СБУ відкрили провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Служба безпеки проводить розслідування.
- В Офісі Президента заявили, що коментарі будуть пізніше, адже потрібен час, щоб уточнити всі дані.