"Падав наче ракета": поблизу резиденції Трампа розбився приватний літак, 9 людей загинули

У неділю, 1 листопада, приватний літак розбився в житловому районі американського штату Флорида. Усі 9 людей, які перебували на борту, загинули.

Про це повідомляє BBC.

Що відомо про авіакатастрофу біля курорту Трампа?

Аварія сталася близько 12:50 за місцевим часом (17:50 за Гринвічем) поблизу міста Крестгейвен, приблизно за 14 кілометрів від резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в окрузі Палм-Біч.

За даними Федерального управління цивільної авіації США (FAA), літак Learjet 60 вилетів з Остіна, штат Техас, і прямував на Багамські острови.

Американські ЗМІ та аналіз польоту свідчать, що перед падінням літак стрімко втрачав висоту – сотні футів щосекунди.

За даними CBS News, яка посилається на записи переговорів з авіадиспетчерами, незадовго до катастрофи пілот повідомив, що літак знижується зі швидкістю 3 кілометри за хвилину. Згодом він оголосив аварійну ситуацію та повідомив, що швидкість зниження сягнула 20 тисяч футів за хвилину. "Ми розіб'ємося… У нас більше немає часу", – сказав пілот диспетчерам.

У соціальних мережах також поширили відео ймовірного моменту падіння, записане автомобільним реєстратором. На кадрах видно, як літак майже вертикально врізається в землю на житловій вулиці та вибухає.

Момент падіння літака: дивіться відео

Губернатор Флориди Рон Десантіс назвав побачене на відео приголомшливим. За його словами, літак падав, наче ракета, після чого стався потужний вибух, а уламки розлетілися навколо.

Наразі невідомо, хто саме перебував на борту.

Рятувальні служби округу Палм-Біч оголосили про надзвичайну ситуацію з великою кількістю постраждалих. За інформацією місцевого управління шерифа, літак упав на Military Trail – шестисмугову дорогу з магазинами та закладами харчування.

Через аварію влада вирішила евакуювати близько 600 жителів сусіднього житлового комплексу з мобільними будинками. Також падіння завдало значної шкоди місцевій інфраструктурі, зокрема водопровідним мережам.

У неділю вранці Дональд Трамп перебував у своїй резиденції Мар-а-Лаго. Приблизно за годину до авіакатастрофи він вилетів із розташованого неподалік аеропорту на президентському літаку Air Force One.