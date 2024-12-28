Flightradar24 відновив маршрут літака Embraer, який упав у Казахстані

25 грудня поблизу міста Актау у Казахстані впав азербайджанський літак з пасажирами, який прямував з Баку до Грозного. Майже 40 людей загинули.

В Азербайджані заявили, що причиною падіння літака став фізичний або технічний вплив ззовні. Очевидці катастрофи кажуть, що чули вибухи. Найімовірніше, судно було збито російською ракетою із ЗРК, передає 24 Канал з посиланням на Flightradar24.

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Маршрут польоту літака Embraer-190

Відомо, що літак вилетів з Баку о 03:55. О 04:25 літак більше не надсилав дані про своє місцеперебування.

О 06:07 літак відновив надсилання даних з оновленням своєї позиції.

Аналітики сервісу зауважили, що судно перебувало поблизу місця, де раніше були помічені дрони. Це підтверджує версію про те, що причиною катастрофи літака стало ураження російською ракетою ППО над Грозним.

Маршрут літака Embraer-190 / Фото Flightradar24

Також експерти не знайшли доказів того, що, буцімто, екіпаж намагався посадити літак у Махачкалі, як про це у день аварії повідомляв аеропорт Грозного.

До слова, у Путіна наразі відмовляються коментувати причетність Росії до збиття пасажирського літака. Там заявили, що знають про вимоги Баку просити вибачення за інцидент, однак планують дочекатися завершення розслідування.