"Лише підтверджує вину": у ЦПД пояснили, чому Росія мовчить про збиття літака в Казахстані

25 грудня у Казахстані впав азербайджанський пасажирський літак. В уряді Азербайджану підтвердили, що підтвердили до збиття літака Embraer-190 причетна Росія.

️Однак, у Кремлі не хочуть той факт, що їхня ракета із ЗРК "Панцир-С" стала причиною авіакатастрофи в Актау. У Центрі протидії дезінформації розповіли, чому Росія мовчить, передає 24 Канал.

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Чому Росія мовчить про авіакатастрофу Embraer-190

У ЦПД зауважили, що Росія мовчить як про авіакатастрофу в казахстанському Актау, так і про затримання у Фінляндії танкера російського "тіньового флоту". Це судно підозрюють у пошкодженні кабелів.

Своє мовчання росіяни намагаються виправдати необхідністю "почекати завершення розслідування". ️Але мовчання лише підтверджує вину Москви,

– кажуть у ЦПД.

Усі докази вказують, що саме російська ракета збила азербайджанський літак і що саме Росія пошкодила кабелі між Естонією та Фінляндією.

"І в кремлі це розуміють", – зауважують у ЦПД.

Коли росіяни програють "за швидкістю реакції" та не встигають "створити конспірологічні теорії", то вдаються до тактики замовчування.

Наразі Кремль очікує, коли спаде інформаційна хвиля правди. Тоді вони намагатимуться маніпулювати результатами розслідувань та впливати на суспільство своїми конспірологічними теоріями.

"Саме так Кремль діяв, коли приховував вину у катастрофі малайзійського боїнга у 2014 році. Саме так він планує діяти і зараз", – підсумовують у ЦПД.

Нагадаємо, що президент Зеленський також порівняв авіакатастрофу Embraer-190 із МН-17. Він закликав до міжнародного розслідування та притягнення Москви до відповідальності.