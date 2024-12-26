Трагедія з азербайджанським літаком може стати проблемою для Путіна і Кадирова

Інцидент з азербайджанським літаком обростає новими подробицями та може стати проблемою для Путіна та Кадирова.

Нестиковки у версіях

24 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв відзначав день народження, йому виповнилося 63 роки. Учора вранці він подався до Санкт-Петербурга для участі в неформальному саміті глав держав СНД. Про це заявив Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

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Однак під час польоту Алієв отримав інформацію про аварію літака Azerbaijan Airlines, який виконував рейс Баку – Грозний, але опинився в районі міста Актау (Казахстан). Алієв вирішив повернутися до Баку, створив комісію з розслідування інциденту та заявив, що є різні версії, але варто дочекатися результатів розслідування.

Згідно з миттєво запущеною в російських медіа версією, рейс, що підлітав до Грозного, був перенаправлений до Махачкали через "погіршення погоди". Але в Махачкалі виявився туман, тож літак відправили до Актау. У процесі цього перельоту він нібито зіткнувся з птахами, отримав ушкодження та під час заходу на посадку розбився.

Відстань від Баку до Грозного – близько 460 кілометрів з урахуванням маневрів. Від Грозного до Махачкали – близько 120 кілометрів. Тобто все дуже близько. У момент ухвалення рішення про "перенаправлення" напевно мало бути відомо, що в Махачкалі туман.

Відстань від Махачкали до Баку лише на 30 кілометрів більша, ніж до Актау. У мережі вже повно питань: навіщо летіти через море на регіональний аеродром в іншу країну, якщо можна було повернутися до сучасного аеропорту Баку, де є весь сервіс й, зокрема, реагування на інциденти на значно іншому рівні?

Можливі відповіді містяться у відео із салону літака, а потім оглядом обшивки з пошкодженнями.

Характерні пошкодження обшивки дуже схожі на результат обстрілу літака з системи ППО. Відбулося це над територією Росії – Чечнею чи Дагестаном.

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Як тільки це відео завірусилося у мережі, через неофіційні російські канали почали активно вкидати версію, що літак нібито атакував "український БпЛА". Навіть цікаво, що це за такий БпЛА може бути і які системи ураження він може нести?

Тепер усе залежить від реакції президента Азербайджану

Непряме підтвердження версії з обстрілом ППО: Azerbaijan Airlines припиняє рейси з Баку до Грозного (!) та Махачкали (!) до завершення розслідування причин аварії літака. Якщо причина – погана погода та птахи – то навіщо припиняти польоти?

Видається так, що літак намагалися відправити до Махачкали, а потім до Актау подалі від зайвих очей. Якби він сів нормально, все вдалося б зам'яти. У Баку навіть у разі успішної посадки приховати обстріл літака російської ППО було б набагато складніше, напевно, сталися б витоки.

Азербайджанське видання, яке максимально лояльне до влади, вже розмістило відео із салону літака, з підводкою, що, можливо, відбулося пошкодження від осколків і жінка поранена в ногу.

Зараз все залежить від того, як сприйме інцидент президент Азербайджану. Судячи з того, як подається інформація, є щонайменше негласний дозвіл не приховувати справжню причину.

А найімовірніша причина – це робота ППО, переданого для захисту Рамзана Кадирова. Одразу ж виникає питання, а якби російське ППО спрацювало по іншому літаку, наприклад, по президентському борту Алієва?

Станом на зараз Кадиров сухо висловив співчуття.