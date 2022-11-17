Не слід робити поспішних висновків, – Міноборони про розслідування падіння ракет у Польщі

17 листопада 2022 , 15:09
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Джерело:

Військове телебачення України

Під час масованої атаки росіян на критичну інфраструктуру України 15 листопада на територію Польщі впали уламки ракет. У Міноборони України прокоментували розслідування, що ведеться.

У відомстві вважають, що не потрібно робити поспішних висновків. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу.

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Що кажуть у Міноборони про розслідування падіння ракет у Польщі

Не можна робити остаточних висновків до завершення розслідування. Українська сторона вважає, що в групі, які проводитимуть розслідування, мають бути українські експерти,
– заявила Маляр.

Вона зазначила, що українські пропозиції щодо цього вже є. А коли розслідування завершиться – офіційно повідомлять про висновки.

Російські ракети впали у Польщі: що відомо

  • 17 листопада в Польщі повідомили про перші результати розслідування.
  • Голова президентського Бюро міжнародної політики Якуб Кумох зазначив, що польська сторона володіє фото з кордону, де видно "послідовність певних подій". Він наголосив, що "ніхто не звинувачує Україну в тому, що вона навмисно обстрілювала польську територію".
  • Україна попросила надати доступ до місця вибуху. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що наша держава готова надати наявні докази російського сліду.
  • Якщо обидві сторони – Польща та США – погодяться, Україні можуть надати доступ найближчим часом.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що, ймовірно, в Польщі впала ракета української ППО. Однак, остаточна відповідальність за це лежить на Росії, яка продовжує війну проти нашої держави.
  • Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Росія могла запланувати інцидент з ракетами, щоб посварити Польщу з Україною.

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Автор: Софія Ковнір