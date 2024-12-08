Асад пішов з посади президента, – у Кремлі вперше відреагували на події у Сирії

Башар Асад втратив владу у Сирії. Головним союзником диктатора роками була Росія.

Під час стрімкого наступу повстанців Путін фактично покинув Асада напризволяще. Тепер у МЗС країни-агресорки виступили із заявою, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Росії

Міністерство закордонних справ Росії випустило звернення щодо ситуації у Сирії. Там заявили, що буцімто, президент Башар Асад залишив президентську посаду і країну після переговорів із низкою учасників сирійського конфлікту. У цих перемовинах брав участь і Кремль.

Зазначається, що Асад нібито дав вказівку мирно передати владу.

Зверніть увагу! ЗМІ пишуть, що літак Асада вилетів із Дамаска, коли місто вже захопили повстанці. Борт президент поводив себе дивно, він зробив раптовий розворот, летів кілька хвилин у протилежному напрямку, а потім зник із радарів. Журналісти не виключають, що Асад міг загинути в авіатрощі. Раніше вже говорилося, що родина диктатора у перші дні наступу опозиції покинула Сирію і вилетіла до Росії.

У російському відомстві зауважили, що військові на базах країни у Сирії перебувають у підвищеній бойовій готовності. Наразі загроз їхній безпеці немає.

Тим часом українська розвідка помітила, що окупанти розпочали виводити свої кораблі з військово-морської бази у Тартусі. Також загарбники вивозять озброєння літаками.