Сирійські постанці звільняють людей із тюрми Седна: серед в'язнів жінки та навіть діти

Сирійські повстанці звільнили в’язнів із сумнозвісної в’язниці Седна. У ній утримувалися жінки, пенсіонери та навіть діти. У її стінах загинули десятки тисяч людей.

З початку війни у 2011 році жертвами Седни стали понад 30 тисяч людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Souryia News.

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Як утримували людей у в'язниці Седна

Сирійські повстанці дійшли до в’язниці Седна, розташованої за 30 км від Дамаска. Вони звільнили десятки ув'язнених, зокрема жінок і навіть маленьку дитину.

Серед ув'язнених був чотирирічний хлопчик і кілька жінок, багато з яких очікували смертної кари. Один із чоловіків розповів, що його страта була запланована на 8 січня.

На волі також опинився пілот сирійських ВПС Рахід Аль-Татарі, що просидів там 43 роки. Його заарештували у 1980 році за відмову бомбити місто Хама для подавлення народних протестів.

В’язниця Седна відома як місце масових страт і жорстоких тортур політичних супротивників режиму Башара Асада. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, з 2011 до 2021 року в її стінах загинули понад 30 тисяч осіб.

Сирійські повстанці звільняють в'язнів Седни: дивіться відео

Нагадаємо, у президентський палац у Дамаску проникли озброєні повстанці, а після них у будівлю почали заходити і звичайні мешканці міста. Вони оглядали майно диктатора, а деякі і виносили речі.