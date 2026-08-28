У Полтавській громаді через падіння уламків пошкоджено будинки та авто: є поранені

У п'ятницю, 28 серпня, у Полтавській громаді зафіксували падіння уламків ворожої цілі. Відомо про постраждалих.

Про це повідомляє Полтавська ОВА.

Що відомо про наслідки?

Унаслідок падіння уламків пошкоджено цивільну споруду, а також покрівлю та скління вікон у прилеглих будинках. Окрім того, понівечено шість автомобілів, що перебували неподалік від місця падіння.

За попередньою інформацією, унаслідок інциденту постраждали двоє людей, яким медики вже надають необхідну допомогу.

Місцева влада закликає громадян, чиє житло чи майно зазнало руйнувань, звертатися до спеціальних штабів із ліквідації наслідків або телефонувати на гарячу лінію Полтавської ОВА за номером 0 800 502 230.

Де ще фіксували наслідки обстрілу?

Ворожа армія вдарила по "Епіцентру" в Запоріжжі, через що там спалахнула пожежа. Відомо про постраждалих. Під ударом росіян уночі також була Київщина – у Бучанському районі загинула людина. Ще один чоловік отримав множинні осколкові поранення. У Фастівському районі від обстрілу постраждала жінка, отримавши порізи руки.

Також повідомлялося про ураження об'єктів "Нової пошти" у Київській області й у Сумах. До слова, напередодні ввечері противник масовано вдарив по Сумах – є жертва атаки та семеро постраждалих.

Зазначимо й те, що росіяни мають на меті паралізувати Київ. Таку думку висловив очільник ЦПД Андрій Коваленко. Так, дрібні хвилі реактивних дронів постійно створюють загрозу для столиці й регіону, тож у місті лише протягом доби 27 серпня тривогу оголошували 13 разів.