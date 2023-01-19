Авіакатастрофа з керівним складом МВС у Броварах: головні тези з брифінгу поліції

19 січня розпочався брифінг на тему стосовно падіння гелікоптера у Броварах. На жаль, внаслідок авіакатастрофи є багато жертв та постраждалих.

На брифінгу виступає речниця Національної поліції Мар’яна Рева. Про це інформує 24 Канал.

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Брифінг щодо падіння вертольота у Броварах

Що обговорюють на пресконференції:

загибель керівництва МВС України;

жертви та постраждалі серед цивільних осіб;

інформація щодо наслідків трагедії.

Зранку 18 січня до поліції надійшло 70 повідомлень про пожежу в Броварах. Отримали звернення понад 300 очевидців події. Правоохоронці опитали близько 2 тисяч людей.

Рева зазначила, що основне розслідування трагедії проводить Служба безпеки України, однак долучені й інші відомства. На місці падіння гелікоптера працювали 5 слідчих оперативних груп, а також криміналісти.

Речниця нагадала версії аварії, які називала СБУ:

несправність польоту,

технічна несправність,

умисні дії щодо знищення гелікоптера.

Куди летів вертоліт

Крім того, речниця розповіла, що гелікоптер з посадовцями направлявся у відрядження в одну з прифронтових областей – у гарячу точку.

Часто керівництво МВС та Нацполіції вирушає у відрядження у гарячі точки, аби побачити на власні очі ситуацію на фронті, побачити, наскільки забезпечені підрозділи системи МВС, які перебувають у гарячих точках,

– пояснила Рева.

Дата, час та місце похорону вищого керівництва МВС ще визначають.

У якому стані постраждалі

Рева нагадала, що внаслідок авіакатастрофи постраждали 25 людей, 11 з них – діти. Наразі в опіковому центрі перебувають 4 дитини. Їх стан – стабільно важкий. Ще сімох відпустили додому.

Також в лікарні перебувають 4 дорослих. Їх стан – задовільний. Інші потерпілі перебувають на амбулаторному лікуванні.

Насамкінець речниця додала, що це – величезна втрата, однак система МВС продовжуватиме функціонувати у посиленому режимі.

Пресконференція щодо трагедії у Броварах: дивіться онлайн

У МОЗ розповіли про стан потерпілих після трагедії у Броварах

До цього заступниця глави МОЗ Ірина Микичак підтвердила, що через падіння вертольота постраждало 25 людей, з яких 11 – це діти. Повідомляється, що пацієнти були госпіталізовані у Броварську лікарню та опіковий центр у Києві.

Так, станом на ранок 19 січня жоден з пацієнтів не перебуває у критичному стані. Проте, найбільше постраждали люди з опіками.

"Частина пацієнтів переведена у Київський опіковий центр – вони найважчі, найскладніші. Ніхто з них станом на ранок не перебуває ні в критичному, ні загрозливому стані. Вони отримують повноцінне лікування", – розповіла Микичак.

Вона додала, що 6 пацієнтів з опікового центру, серед яких діти й дорослі, готують для відправлення для подальшого лікування за кордоном. Прийняти українських пацієнтів погодилися у Польщі, Австрії, Чехії, США.