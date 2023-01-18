Падіння вертольота в Броварах: дитсадок постраждав через пожежу, що виникла в результаті

18 січня 2023, 10:55
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Дитячий садок у Броварах зазнав ушкоджень через пожежу, що виникла в результаті падіння вертольота.

Про це розповіла речниця Нацполіції Мар'яна Рева в ефірі телемарафону. За її словами, вертоліт упав поруч, а будівлю садка було ушкоджено уже внаслідок пожежі. 

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Гелікоптер впав. Зрозуміло, що виникла пожежа і вже через пожежу постраждала будівля дитячого садочку. Рятувальники завершили гасити пожежу і оглядають місце події,
– повідомила речниця. 

Дитячий садок в Броварах  після пожежі / Фото соцмережі 

Важливо! У момент трагедії в дитячому садочку перебували діти та співробітники закладу. Усіх евакуювали.

Головне про падіння гелікоптера в Броварах

  • 18 січня у Броварах упав вертоліт. Попередньо повідомляли, що під час падіння вертоліт зачепив дитячий садок, а потім полетів у напрямку багатоповерхівки, де і зупинився. Втім, тепер зрозуміло, що це не так. Будівля садка постраждала через пожежу. 
  • Внаслідок катастрофи є щонайменше 18 загиблих, з них 3 дітей. У лікарнях перебуває 22 особи, 10 з яких – діти.
  • Під час падіння гелікоптера у Броварах на Київщині загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Автор: Анастасія Лукашевська